В Астане приостановили работу на 33 строительных объектах

Недвижимость
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Все субъекты привлечены к административной ответственности с выдачей предписаний на приостановку работ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Фото: Акимат Астаны

На сегодняшний день в столице имеется 33 строительных объектов МЖК без разрешительных документов.

Отмечается, что Управление контроля и качества городской среды города Астаны за 2023 год направило в суд 115 исковых заявлений на приостановление строительно-монтажных работ и снос, из них: 3 исковых заявлений находятся на рассмотрении в суде; 26 - оставлено без рассмотрения ввиду исполнения требований предписаний; 86 исковых заявлений удовлетворено; 77 решений суда находятся на исполнении в департаменте юстиции.

В акимате напомнили, что на официальных ресурсах акимата и в СМИ систематически публикуется чёрный список застройщиков,

Строительные компании могут привлекать денежные средства дольщиков в соответствии со статьей 7 закона «О долевом участии в жилищном строительстве».

В ней прописано, что для долевого участия необходимо получение гарантии Единого оператора жилищного строительства; участие в проекте банка второго уровня; привлечение денег дольщиков после возведения каркаса жилого дома (жилого здания).

Запрещается привлечение денег физических и юридических лиц иными способами, не предусмотренными настоящей статьей.

Если с вами заключили сделку в обход действующего закона, необходимо обратиться в уполномоченный орган ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Астаны», расположенный по адресу г. Астана, улица Бейбитшилик 9, кабинет 324.

#Астана #нарушения #строительство #застройщики #дольщики

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