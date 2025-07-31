Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Доктор философских наук Алибек Малаев — признанный во всем мире эксперт по орнаменту и истории ковроткачества. Писатель сформировал научные основы современной орнаментологии, а также определил семиотику орнамента, который, по его мнению, представляет собой «особый язык, с помощью которого древний человек переносил на плоскость свои представления о времени и пространстве, о жизни и смерти, о космосе и месте человека в нем».

Научные статьи Алибека Малаева публикуются в ведущих изданиях мира. Его статьи находятся в фонде английского Музея Виктории и Альберта — одного их крупнейших и наиболее посещаемых художественных музеев в мире.

Фото Национальной академической библиотеки

С биографией и историей создания трудов Алибека Малаева гостей познакомила известная писательница Зира Наурызбай. По ее словам, книги ученого привлекают своим иронически-изящным словом и читаются, как увлекательный детектив.

В ходе встречи ученый поделился знаниями о тайнах и смыслах казахского орнамента и передал в фонд библиотеки свои книги «Отсроченная мечта», «Большая рыба», «Визуальный архетип», «Ою и ой», «Органон орнамента».

Встреча завершилась автограф-сессией.