В Астане прошло 8-е заседание казахстанско-пакистанской комиссии по военному сотрудничеству

В рамках мероприятия состоялась встреча заместителя министра обороны Казахстана генерал-лейтенанта Султана Камалетдинова с генеральным директором по международному военному сотрудничеству министерства обороны Пакистана генерал-майором Муниром Уд Дином

фото: пресс служба МО РК

Генерал-лейтенант Султан Камалетдинов подчеркнул, что Казахстан рассматривает Пакистан в качестве одного из ключевых партнеров в регионе и выразил надежду, что сегодняшняя сессия укрепит двусторонние связи в областях, представляющих взаимный интерес.

На заседании комиссии заместитель начальника департамента международного сотрудничества министерства обороны РК полковник Валерий Вишникин поблагодарил пакистанских коллег за визит и конструктивный диалог.

По итогам заседания был подписан протокол и план военного сотрудничества между оборонными ведомствами Казахстана и Пакистана на 2024 год.