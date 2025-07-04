Яркий и теплый праздник, посвященный 30-летию Ассамблеи народа Казахстана – символу мира, дружбы и единства нашего народа, был организован Ассоциацией белорусских культурных центров Казахстана «Родны кут» при поддержке акимата Астаны. Как сказал глава белорусского культурного центра «Радима» Дмитрий Останькович, для 75 тысяч проживающих в Казахстане белорусов такое масштабное мероприятие – это дань благодарности Казахстану за обретенную волею судеб родину. Казахстанские белорусы сегодня активно участвуют в общественной жизни и вносят вклад в развитие страны.

фото Игоря Бургандинова

– Мы считаем это символичным и правильным – укреплять дружбу между нашими народами. Что касается узнаваемости белорусской культуры в Казахстане, то она вполне заметна. У нас продается много белорусских продуктов, а белорусские тракторы являются знакомым брендом. Может быть, внешне не всегда сразу отличишь белоруса, но когда он угощает драниками, надевает национальный костюм и поет белорусские песни, – это уже яркое свидетельство нашей культуры, – отметил Дмитрий Останькович.

Как водится на подобных мероприятиях, всем, кто пришел на фестиваль, показали белорусскую культуру и традиции – щедрый стол с угощения­ми национальной белорусской кухни, выставку сувениров, мастер-классы по изготовлению традиционного белорусского символа – домашней куклы-оберега, символа семейного уюта и благоденствия. К слову, эти куклы передаются из поколения в поколение и являются семейными реликвиями.

Но не только белорусские промыслы были представлены на празднике. Организаторы фестиваля пришли к мнению, что в его рамках важно провес­ти и выставку изделий казахского традиционного уклада. Таким образом были показаны дружба и крепкие связи между двумя народами.

Эксперты считают, что такие фестивали укреп­ляют межнациональное единство, способствуют диалогу культур и взаимопониманию между этносами, живущими в Казахстане. Как отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казахстане Алексей Богданов, наши страны связывают и прочные экономические отношения.

– Товарооборот между Казахстаном и Беларусью сегодня превышает миллиард долларов в год. Развивается сотрудничество в промышленности, торговле и гуманитарной сфере. Казахстан стал родиной для многих народов, и я счастлив, что назначен дипломатом в эту страну. Потому что здесь живут очень хорошие люди, очень добрые, отзывчивые, нацеленные на мир и развитие, – сказал дипломат.

Центральным событием стала концертная программа «Мелодыі дружбы» с участием ансамблей «Вяселка», «Номад», дуэта «Гармониява» и многих других талантливых исполнителей. Звучали песни и инструментальные произведения, стихи, были исполнены народные танцы хореографическими коллективами столицы. Финальным аккордом стала песня «Цвети, мой край», которую исполнили все участники фестиваля.