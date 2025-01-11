В Астане выявлены новые факты вандализма

Происшествия
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Столичные полицейские продолжают борьбу с актами вандализма и нарушителями общественного порядка, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

В последние дни в Астане были зафиксированы новые случаи повреждения чужого имущества, виновные были найдены и привлечены к ответственности, сообщает официальный сайт акимата столицы.

Так, 1 января 2025 года около 06:00 утра 26-летний гражданин умышленно повредил входную дверь одного из частных домов, нанеся материальный ущерб на сумму 34 900 тенге.

В новогоднюю ночь 21-летняя женщина повредила входную дверь и дверной звонок в квартире, причинив ущерб на сумму 37 000 тенге.

3 января 2025 года, около 23:30, 33-летний мужчина пинал ногами и сломал дверь лифта в общественном месте.

Всех нарушителей нашли и привлекли к административной ответственности по статье 147-1 КРКоАП РК.

Данные инциденты являются частью комплексной работы по пресечению вандализма в столице. Полиция активно проводит профилактическую работу, направленную на сохранение порядка и чистоты в городе, а также на предотвращение антиобщественного поведения.

Цель акции – пресечь любые проявления вандализма и сохранить чистоту и порядок в столице.

За вандализм привлечены к ответственности 332 гражданина, из них оштрафованы 191 лица, наказаны в виде административного ареста 141 человека.

Работа по профилактике вандализма проводится при координации городской прокуратуры и департамента полиции.

#Астана #хулиганство #вандализм

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