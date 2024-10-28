В Атырау горел ТРЦ

Пожары
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Вечером 27 октября огнеборцы Атырау тушили возгорание в ТРЦ по улице Б.Кулманова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Посетителей эвакуировали. Тушение поржара осложнялось сильным дымом, большой пожарной нагрузкой, обусловленной многочисленными горючими материалами.

По словам замначальника ДЧС Атырауской области Назарали Селимова, эвакуировано 80 человек, из них 45 детей.

В ДЧС открыли телефоны горячей линии +7 (7122) 45-14-75. 

В 23.04 часов в МЧС сообщили о ликвидации пожара на предварительной площади 1 000 кв.м.

 

#Атырау #пожар #ТРЦ

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