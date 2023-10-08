В управлении энергетики по Атырауской области заверили, что 7-8 октября в Атырау ожидаются 11 вагонов, а это около 400 тонн сжиженного газа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на AtyrauPress .

Фото: AtyrauPress

Вот уже несколько дней в Атырау наблюдается дефицит сжиженного газа.

По словам автолюбителя Асахата Бекулы, в очереди на газозаправочной станции он простоял с 23:00 часов до 3 ночи.

Сложившуюся ситуацию прокомментировали в управлении энергетики Атырауской области.

«В связи с проведением капитального ремонта АНПЗ с 1 октября по 2 ноября текущего года на внутренний рынок Атырауской области на октябрь выделено 5263 тонны сжиженного нефтяного газа от АО «СНПС-Актобемунайгаз». Выделенный объем будет транспортироваться по железной дороге. В настоящее время газоснабжающими учреждениями оформлены соответствующие документы, первые 11 вагонов, то есть 396 тонн, будут поставлены 7-8 октября текущего года. Оставшийся газ будет транспортируется в соответствии с графиком», - сообщили в ведомстве.

С 1 октября на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе начались планово-предупредительные работы.