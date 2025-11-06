Городище Актобе-Лаэти, относящееся к XIII–XV векам, расположено в пригороде Атырау. Как рассказал руководитель областного центра по изучению историко-культурного наследия Толыбай Достыбаев, в прошлом году при поддержке региональных властей территория площадью 53 гектара была полнос­тью огорожена.

фото предоставлено областным музем

– На первом этапе планируется возведение административного здания у входа, реставрация древнего города, обнаруженного во время раскопок в 2018–2019 годах, установка защитного покрытия. Также предстоят работы по благоустройству и озеленению. В дальнейшем областной историко-краеведческий музей совместно с Институтом археологии имени Халикова (Татарстан) и Институтом археологии имени Маргулана проведет меж­дународные научные исследования, – отметил Толыбай Достыбаев.

В этом году здесь велись археологические раскопки учеными Атырауского университета им. Х. Досмухамедова. По информации старшего преподавателя вуза Амангельды Зайнова, в ходе работ были обнаружены кирпичная печь, несколько помещений и хозяйст­венные постройки. В одной из них нашли крупный хум – керамический тарный сосуд высотой около метра. Среди находок есть также медные монеты и бронзовые изделия.

– Раскопки показали, что здесь производили ремесленные изделия, оружие, глиняную и керамическую посуду. По сравнению с другими объектами это поселение хорошо сохранилось. Что касается его истории, то среди ученых существует несколько версий причин прекращения жизни в городе. Кто-то говорит о наводнении, другие – о военном вторжении, – говорит Амангельды Зайнов.

Более масштабные археологические раскопки в этой местности велись еще в конце 70-х годов прошлого столетия. Тогда здесь нашли бусы, кольца, браслеты, амулеты, керамическую посуду, большое количество обработанной кости, монеты. Эти находки, как считают археологи, свидетельствуют о том, что городище представляло собой целый торгово-экономический комплекс.

Современным ученым это место известно как урочище Актобе, однако на обнаруженной карте XIV века город именуется Лаэти. Отсюда и двойное название средневекового городища – Актобе-Лаэти.