Данная система будет официально запущена во всех дошкольных организациях региона с 30 июня.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации представителя областного управления образования Гульсим Гильмановой, теперь ваучеры будут выдаваться в зависимости от времени постановки ребенка в очередь, его возраста и социального статуса. Всего предус­мотрена 21 категория.

– Родителям придет SMS-уведомление с номера 1414. После его получения ваучер необходимо подтвердить в течение двух рабочих дней. Если этого не сделать, он аннулируется. Его можно восстановить один раз в течение 28 дней, – рассказывает Гульсим Гильманова.

После подтверждения в течение пяти рабочих дней родители должны выбрать детский сад, подать документы и подписать договор. Если в выбранном дошкольном учреждении мест нет, система автоматически поставит ребенка в «лист ожидания».

– Когда появится место, родителям придет уведомление, на его подтверждение также отводится только два дня. С середины этого года проект начал реализовываться в Актобе, Актау, Кызылорде и Алматы, – уточнила Гульсим Гильманова.

Новая модель обеспечит прозрачность процесса финансирования и будет способствовать повышению качества услуг в детских садах. Теперь средства будут перечисляться только на основании данных, подтверждающих фактическое пребывание ребенка в детском учреждении.

По словам специалистов, эта инициатива обеспечит свободу выбора родителям и прозрачность отчетности. Эффективность новой системы подтвердили предварительные итоги. Очередь в пилотных городах значительно снижена, а в отдельных населенных пунктах вопрос обеспечения очередников местами в детских дошкольных учреждениях решен полностью. За счет исключения «мертвых душ», приписок и дублирования детей в списках в нескольких детских садах сумма полученной с начала реализации проекта экономии превысила 27 млрд тенге.