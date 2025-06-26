В Атырау внедряют систему ваучерного финансирования

Образование
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Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

Данная система будет официально запущена во всех дошкольных организациях региона с 30 июня.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации представителя областного управления образования Гульсим Гильмановой, теперь ваучеры будут выдаваться в зависимости от времени постановки ребенка в очередь, его возраста и социального статуса. Всего предус­мотрена 21 категория.

– Родителям придет SMS-уведомление с номера 1414. После его получения ваучер необходимо подтвердить в течение двух рабочих дней. Если этого не сделать, он аннулируется. Его можно восстановить один раз в течение 28 дней, – рассказывает Гульсим Гильманова.

После подтверждения в течение пяти рабочих дней родители должны выбрать детский сад, подать документы и подписать договор. Если в выбранном дошкольном учреждении мест нет, система автоматически поставит ребенка в «лист ожидания».

– Когда появится место, родителям придет уведомление, на его подтверждение также отводится только два дня. С середины этого года проект начал реализовываться в Актобе, Актау, Кызылорде и Алматы, – уточнила Гульсим Гильманова.

Новая модель обеспечит прозрачность процесса финансирования и будет способствовать повышению качества услуг в детских садах. Теперь средства будут перечисляться только на основании данных, подтверждающих фактическое пребывание ребенка в детском учреждении.

По словам специалистов, эта инициатива обеспечит свободу выбора родителям и прозрачность отчетности. Эффективность новой системы подтвердили предварительные итоги. Очередь в пилотных городах значительно снижена, а в отдельных населенных пунктах вопрос обеспечения очередников местами в детских дошкольных учреждениях решен полностью. За счет исключения «мертвых душ», приписок и дублирования детей в списках в нескольких детских садах сумма полученной с начала реализации проекта экономии превысила 27 млрд тенге.

#Атырау #финансирование #детсады #ваучеры

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