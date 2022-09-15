В Атырау задержан гражданин Узбекистана за незаконное хранение боеприпасов

Сотрудники департамента по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел, управления по противодействию экстремизму ДП Атырауской области и ДКНБ РК по Атырауской области в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия установили и задержали гражданина Республики Узбекистан, который незаконно хранил боеприпасы, передает Kazpravda.kz.

При осмотре и обыске по месту жительства жителя г. Атырау 1986 г.р. были обнаружено боевые патроны. Установлено, что подозреваемый является 36-летним гражданином Республики Узбекистан и приверженцем деструктивных религиозных течений. По данному факту проведено досудебное расследование по части 2 статьи 287 Уголовного кодекса Республики Казахстан, то есть, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного бесствольного оружия, газового оружия с возможностью стрельбы патронами травматического действия, короткоствольного гладкоствольного оружия, а равно патронов к ним. Подозреваемый находится под стражей в изоляторе временного содержания.