В Байконыре прошел традиционный фестиваль «Дружба народов»

Статьи
50
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

В Байконуре на площади Ленина прошло одно из самых масштабных культурных событий года – VIII Городской фестиваль «Дружба народов», передает Kazpravda.kz

Фото: отдел по связям со СМИ администрации города Байконыр

Как сообщил глава отдела по связям со СМИ администрации города Олег Урусов, традиционный праздник давно стал ярким отражением духа и многонациональной идентичности города - колыбели отечественной космонавтики.

Участников фестиваля приветствовали специальный представитель президента Республики Казахстан на комплексе «Байконур» Кайрат Нуртай и глава администрации города Байконыра Константин Бусыгин. В своих выступлениях они подчеркнули, что этот фестиваль дружбы народов лучше всего символизирует характер каждого жителя города.

Праздник открылся «Хороводом дружбы», который уже давно стал неотъемлемой визитной карточкой фестиваля. Все участники, взявшись за руки, как одна большая семья братских народов Казахстана и России, закружили в весёлом хороводе.

Жителей и гостей города ждала насыщенная развлекательно-познавательная программа. В нее вошли конкурсы, которые полноценно и  разносторонне раскрыли богатое наследие разных культур.

- Главный конкурс развернулся на сцене и рядом с ней – участники представили национальные культуры, представляя традиции, обычаи, национальные костюмы, песни и музыку народов Казахстана и России, - поделился Олег Урусов. - На аллее кухонь «С миру по рецепту!» гости отведали национальные блюда разных этносов. Красочные столы-дастарханы стали настоящим украшением праздника. Любителей искусства порадовали выставки декоративно-прикладного творчества «Ковров причудливый орнамент» и изобразительного искусства «Орнаменты мира». А для детей были организованы развлечения и игры в национальные виды спорта.

Изюминкой экспозиции стала демонстрация богатого прикладного творчества казахского народа – ремесленницы в национальных костюмах демонстрировали мастерство изготовления ковров и циновок, пряли шерсть, ткали нити, выводили узоры.

Завершился фестиваль церемонией награждения победителей и призёров конкурсов. Им вручили дипломы, памятные медали, статуэтки и денежные призы. А для молодёжи праздник продолжился дискотекой под весёлую зажигательную музыку и яркие струи цветомузыкального фонтана.

 

 

#фестиваль #Байконур #Дружба народов

Популярное

Все
Новая эра в истории казахского языка
Подготовка кадров – инвестиции в будущее
В области Жетысу стартовала уборка кукурузы
В Шымкенте прошли учения по охране стратегических объектов
TurkicSkills: чемпионат профмастерства
Вместо свалки – детская площадка
Каков он, аромат успеха?
Значимость карьеры на производстве
Ситуация под контролем
Цифровые технологии в судебной практике
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Морской контейнер превратили в парк
Больше тонны пластика – на переработку
Гидроресурсы по гарантии
Закон Республики Казахстан
Студенты провели субботник в Каркаралинском национальном парке
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Безопасный труд – залог устойчивого развития
Распоряжение Главы государства о назначении
Неделя благоустройства территорий
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Должникам теперь не скрыться
Какие участки дорог перекроют в Астане
Супертайфун «Рагаса» идет на Вьетнам
Сел за решетку на всю жизнь
Казахстан играет ключевую роль в качестве логистического хаба – Глава государства
Президент высказался о восстановлении надежной архитектуры безопасности в мире
Касым-Жомарт Токаев выступил на Генеральной Ассамблее ООН
Минфин внедряет цифровой контроль господдержки
Холода сменят тепло в Казахстане
Лучших операторов беспилотников определили в Жамбылской области
В алматинском акимате придумали способ повысить вдвое зарплату дворникам
Цифровизация и ИИ стали национальным приоритетом в Казахстане - Глава государства
Касым-Жомарт Токаев обозначил экономические приоритеты Казахстана
Первая в Центральной Азии Академия ФИФА
Дорога должна быть безопасной
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Павлодарской области
Отопительный сезон не за горами
Изменились школьные меню
Судьба журналиста
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки

Читайте также

Гидроресурсы по гарантии
Знания и высокие технологии – путь к реальному прогрессу
Чистые стены – безопасный город
Начата подготовка кадров для первой казахстанской АЭС

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]