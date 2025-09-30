В Байконуре на площади Ленина прошло одно из самых масштабных культурных событий года – VIII Городской фестиваль «Дружба народов», передает Kazpravda.kz

Фото: отдел по связям со СМИ администрации города Байконыр

Как сообщил глава отдела по связям со СМИ администрации города Олег Урусов, традиционный праздник давно стал ярким отражением духа и многонациональной идентичности города - колыбели отечественной космонавтики.

Участников фестиваля приветствовали специальный представитель президента Республики Казахстан на комплексе «Байконур» Кайрат Нуртай и глава администрации города Байконыра Константин Бусыгин. В своих выступлениях они подчеркнули, что этот фестиваль дружбы народов лучше всего символизирует характер каждого жителя города.

Праздник открылся «Хороводом дружбы», который уже давно стал неотъемлемой визитной карточкой фестиваля. Все участники, взявшись за руки, как одна большая семья братских народов Казахстана и России, закружили в весёлом хороводе.

Жителей и гостей города ждала насыщенная развлекательно-познавательная программа. В нее вошли конкурсы, которые полноценно и разносторонне раскрыли богатое наследие разных культур.

- Главный конкурс развернулся на сцене и рядом с ней – участники представили национальные культуры, представляя традиции, обычаи, национальные костюмы, песни и музыку народов Казахстана и России, - поделился Олег Урусов. - На аллее кухонь «С миру по рецепту!» гости отведали национальные блюда разных этносов. Красочные столы-дастарханы стали настоящим украшением праздника. Любителей искусства порадовали выставки декоративно-прикладного творчества «Ковров причудливый орнамент» и изобразительного искусства «Орнаменты мира». А для детей были организованы развлечения и игры в национальные виды спорта.

Изюминкой экспозиции стала демонстрация богатого прикладного творчества казахского народа – ремесленницы в национальных костюмах демонстрировали мастерство изготовления ковров и циновок, пряли шерсть, ткали нити, выводили узоры.

Завершился фестиваль церемонией награждения победителей и призёров конкурсов. Им вручили дипломы, памятные медали, статуэтки и денежные призы. А для молодёжи праздник продолжился дискотекой под весёлую зажигательную музыку и яркие струи цветомузыкального фонтана.