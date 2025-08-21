В Бишкеке прошёл III казахстанско-кыргызский форум талантливой молодежи

124

В этом году форум был посвящён развитию цифрового и инновационного сотрудничества творческой молодёжи наших стран

Фото: пресс-служба президента РК

 

В рамках визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Кыргызскую Республику в Бишкеке был организован III  казахстанско-кыргызский форум талантливой молодежи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры РК

Мероприятие открылось премьерой документального фильма «Чокан Валиханов: тарыхтын жарык жылдызы», посвящённого вкладу великого казахского этнографа в изучение истории и культуры двух народов.

В работе форума приняли участие министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева, государственный секретарь Кыргызской Республики Марат Иманкулов, видные общественные деятели и представители творческой интеллигенции двух стран.

Выступая на церемонии открытия, Аида Балаева особо подчеркнула значимость трудов Чокана Валиханова в истории казахско-кыргызских отношений.

«Если эпос «Манас» является национальным символом кыргызского народа, то огромную роль в его литературной обработке и  популяризации сыграл Чокан Валиханов. А его монография «Дневник поездки на Иссык-Куль» – яркое проявление казахско-кыргызского единства в науке и духовной сфере. Уверена, что документальный фильм «Чокан Валиханов: тарыхтын жарык жылдызы», созданный нашими кыргызскими друзьями, получит достойную оценку зрителей», – отметила министр.

Государственный секретарь Кыргызской Республики Марат Иманкулов акцентировал внимание на значении исторических личностей, оказавших немалое влияние на формирование национальной идентичности населения наших стран.

«В истории Кыргызстана и Казахстана есть такие выдающиеся личности, как Абай Кунанбаев, Чокан Валиханов, Жамбыл Жабаев, Мухтар Ауэзов, Чингиз Айтматов. Через сохранение и продвижение культурных и духовных традиций они внесли огромный вклад в единство и братство наших народов. Именно эти деятели вдохновляют сегодняшнюю молодёжь и направляют её на путь созидания», – сказал Марат Иманкулов.

На полях форума министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева провела встречу с министром культуры, информации и молодёжной политики Кыргызской Республики Мирбеком Мамбеталиевым, в ходе которой стороны обсудили вопросы развития культурно-гуманитарного сотрудничества.

Форум собрал большое число молодых специалистов в сферах инноваций, креативных индустрий и предпринимательства, обсудивших подходы к реализации совместных проектов

В ходе панельных сессий обсуждались следующие темы: «AI-стартапы нового поколения: от локальной идеи к глобальному рынку» и «Ed-tech проекты: новые вызовы». В дискуссии приняли участие более 300 молодых предпринимателей, стартаперов, программистов, блогеров и специалистов медиа-сферы.

В рамках визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Кыргызскую Республику в Бишкеке проходят Дни культуры Казахстана. Состоялись «Дни казахстанского кино» и праздничный концерт, посвящённый 100-летию Нургисы Тлендиева.

#Кыргызстан #молодежь #форум

Популярное

Все
Жить по Абаю
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Программу «Аналар саулығы» запустили в рамках исполнения поручений Президента
Газ приходит в глубинку
Отбор в ПМКР продолжается
В интересах здоровья граждан
Что волнует столичных педагогов
Следят с высоты и на земле
Путь воды
Осваивать международный рынок
Сократится очередность в детские сады
Государство поддержит многодетные семьи
В магазинах не хватает полок местным производителям
Для повышения качества услуг
Города готовятся к зиме
Оказали бесплатную юридическую помощь
Вспоминая Достоевского
Бесплатно, но за деньги
Людям нужны доброта и внимание
Тайны древних курганов
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
День спорта отметят в Казахстане
Сегодня – День спорта
Школа имени Абая готовится к новоселью
Оставили без квартир и денег
В Астане соберутся библиотекари со всего мира
В Уральске 200 специалистов прошли обучение на базе креативного хаба «ÓzgeEpic»
Осуждена за пропаганду терроризма в Интернете
Более 5 тыс. человек покинули свои дома из-за пожаров в Испании
Минздрав призывает казахстанцев проходить ежегодные скрининги
Казахстан по ВВП на душу населения вышел в лидеры
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Дочь Эмомали Рахмона получила должность в Минздраве Таджикистана
В режиме открытого неба
Хаб «Мағжан орталығы» открылся в Петропавловске
Качество и сроки выполнения работ под строгим контролем
Объединяя знания – строим будущее
Идет подготовка к государственному визиту
На Кипре отключают электричество из-за жары
Стартовали республиканские командно-штабные учения «Қалқан-2025»
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»

Читайте также

Победителей республиканского командного айтыса наградили в …
В городе Ош официально открыто Генеральное консульство Каза…
В Узбекистане проходят Дни архивов Республики Казахстан
Творческие планы на новый театральный сезон озвучили в «Аст…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]