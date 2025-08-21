В этом году форум был посвящён развитию цифрового и инновационного сотрудничества творческой молодёжи наших стран

Фото: пресс-служба президента РК

В рамках визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Кыргызскую Республику в Бишкеке был организован III казахстанско-кыргызский форум талантливой молодежи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры РК

Мероприятие открылось премьерой документального фильма «Чокан Валиханов: тарыхтын жарык жылдызы», посвящённого вкладу великого казахского этнографа в изучение истории и культуры двух народов.

В работе форума приняли участие министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева, государственный секретарь Кыргызской Республики Марат Иманкулов, видные общественные деятели и представители творческой интеллигенции двух стран.

Выступая на церемонии открытия, Аида Балаева особо подчеркнула значимость трудов Чокана Валиханова в истории казахско-кыргызских отношений.

«Если эпос «Манас» является национальным символом кыргызского народа, то огромную роль в его литературной обработке и популяризации сыграл Чокан Валиханов. А его монография «Дневник поездки на Иссык-Куль» – яркое проявление казахско-кыргызского единства в науке и духовной сфере. Уверена, что документальный фильм «Чокан Валиханов: тарыхтын жарык жылдызы», созданный нашими кыргызскими друзьями, получит достойную оценку зрителей», – отметила министр.

Государственный секретарь Кыргызской Республики Марат Иманкулов акцентировал внимание на значении исторических личностей, оказавших немалое влияние на формирование национальной идентичности населения наших стран.

«В истории Кыргызстана и Казахстана есть такие выдающиеся личности, как Абай Кунанбаев, Чокан Валиханов, Жамбыл Жабаев, Мухтар Ауэзов, Чингиз Айтматов. Через сохранение и продвижение культурных и духовных традиций они внесли огромный вклад в единство и братство наших народов. Именно эти деятели вдохновляют сегодняшнюю молодёжь и направляют её на путь созидания», – сказал Марат Иманкулов.

На полях форума министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева провела встречу с министром культуры, информации и молодёжной политики Кыргызской Республики Мирбеком Мамбеталиевым, в ходе которой стороны обсудили вопросы развития культурно-гуманитарного сотрудничества.

Форум собрал большое число молодых специалистов в сферах инноваций, креативных индустрий и предпринимательства, обсудивших подходы к реализации совместных проектов

В ходе панельных сессий обсуждались следующие темы: «AI-стартапы нового поколения: от локальной идеи к глобальному рынку» и «Ed-tech проекты: новые вызовы». В дискуссии приняли участие более 300 молодых предпринимателей, стартаперов, программистов, блогеров и специалистов медиа-сферы.

В рамках визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Кыргызскую Республику в Бишкеке проходят Дни культуры Казахстана. Состоялись «Дни казахстанского кино» и праздничный концерт, посвящённый 100-летию Нургисы Тлендиева.