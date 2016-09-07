В ближайшие три года Казахстан увеличит экспорт пшеницы в Китай до 1 млн тонн

Экономика
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Азамат Сыздыкбаев
Фото с сайта u-lekar.ru
Увеличить экспорт пшеницы в Китай до 1 млн тонн в ближайшие 3 года планируют в Министерстве сельского хозяйства РК, передает Kazpravda.kz.

Как отметила вице-министр сельского хозяйства РК Гульмира Исаева, в данный момент ведутся переговоры по предоставлению квоты для того, чтобы по пониженным таможенным пошлинам завозить в Китай 500 тысяч тонн пшеницы с дальнейшим увеличением этого объема до 1 млн тонн.

За последний год объем экспорта пшеницы вырос в 4 раза, для сравнения: в 2014/2015 гг. было экспортировано 110 тысяч тонн, а в 2015/2016 гг. – 414 тысяч тонн. 

Исаева сообщила еще один интересный факт по теме экспорта пшеницы в Китай.

"Одна из китайских компаний разработала уникальную технологию производства зеленого нейлона. Вместо химического сырья для производства волокна они используют зерна пшеницы. Теперь мы можем поставлять казахстанскую непродовольственную пшеницу с низким содержанием клейковины и с высоким сроком хранения в КНР. Сейчас стоит вопрос о выделении нашей стране квоты на 300 тысяч тонн непродовольственной пшеницы специально для этого", – рассказала она.

Также в результате переговоров, проведенных ветеринарной службой  РК с Главным управлением надзора за качеством, инспекции и карантина КНР, 24 казахстанских предприятия уже включены в список поставщиков, имеющих право поставлять продукцию в КНР. Так, за первое полугодие 2016 года в Китай было поставлено более 500 тонн рыбной продукции.

"2 сентября состоялась встреча Главы государства Нурсултана Назарбаева и Председателя КНР Си Цзиньпина. В результате двумя из 4 подписанных документов стали протоколы, подписанные между МСХ РК и ГУНКИК, которые отвечают за вопросы снятия ограничения и выдачи разрешения на экспорт товаров. Мы подписали договоры по фитосанитарным требованиям к экспортным партиям соевых бобов. Второй протокол – по требованиям карантина и охраны здоровья, которые предъявляются к семейству лошадиных", – добавила Исаева.

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