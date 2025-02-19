В Бразилии супруги побили мировой рекорд по продолжительности брака

Они прожили вместе 84 года и 77 дней

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Абсолютный рекорд продолжительности брака принадлежит канадцам Дэвиду и Саре Хиллер, они были женаты 88 лет и 349 дней вплоть до кончины жены в 1898 году, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

105-летний Маноэл и 101-летняя Мария вошли в Книгу рекордов Гиннесса как самая долго прожившая в браке ныне живущая пара, говорится на сайте Книги.

Они познакомились в 1936 году, а их первое свидание состоялось 4 года спустя после случайной встречи. Говорят, что сразу поняли, что созданы друг для друга, и тянуть не стали - после пары свиданий в 1940 году сочетались браком.

Секретом счастливого союза они называют любовь. За это время пара воспитала 13 детей, а их семья разрослась до 55 внуков, 54 правнуков и 12 праправнуков.