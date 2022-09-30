В честь ученого-казаховеда

В Кызылорде в университете имени Коркыта-ата открыта новая аудитория, которой присвоили имя профессора Алданияза Ергалауова.

В нынешнем году Кызылординскому государственному университету имени Коркыта-ата исполняется 85 лет, и открытие новой аудитории входит в цикл мероприятий, посвященных юбилею вуза.

В открытии аудитории приняли участие преподаватели и студенты университета, а также гости: представители Генерального консульства США в Алматы, члены совета директоров, родственники профессора, известные общественные деятели края.

Председатель правления университета – ректор Бейбиткуль Каримова и председатель совета ветеранов вуза, кандидат экономических наук Казыбай Кудайбергенулы рассказали о заслугах Алда­нияза Ергалауова, который посвятил свою жизнь научной работе, изучению многих аспектов казахского, а также английского языков, опубликовал более тридцати научных трудов и учебников.

– Нравственный облик, жизненный путь ученого, его заслуги перед обществом вызывают глубокое уважение, он оставил свой след в истории отечественной науки, – сказала Бейбиткуль Каримова. – Новая аудитория, думаю, станет местом, где будет плодо­творно вестись науч­ная работа, проходить дис­путы и лекции, тематические встречи и другие мероприятия.