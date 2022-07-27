Культура
В честь учителя нации
Наталия Хомс

В Анкаре презентовали книги по случаю 150-летия известного лидера движения «Алаш», основоположника отечественной науки, поэта, переводчика Ахмета Байтурсынова.

Презентация четвертого тома книги члена Союза художников Казахстана и России, победителя конкурса «Лучший педагог-2021», профессора Казахского экономического консалтингового университета и автора международного проекта «Наследие предков» Канагата Кодекова была проведена в посольстве Казах­стана в Турции при поддержке международной организации ТЮРКСОЙ и общества казахстанской культуры «Көк ту».

В мероприятии приняли участие посол Казахстана в Турции Еркебулан Сапиев, представители международной организации ТЮРКСОЙ и общества казахской культуры «Көк ту», член правления Всемирной казахской ассоциации и главный редактор журнала «Қазақ елі» Серкан Динчтюрк, студенты и докторанты, получившие образование в вузах Анкары, а также представители СМИ Казахстана и Турции.

Еркебулан Сапиев рассказал собравшимся о творчестве и научных трудах выдающегося представителя казахской интеллигенции начала ХХ века Ахмета Байтурсынова.

Серкан Динчтюрк выразил благодарность Канагату Кодекову за большой труд по выпус­ку сборника «Наследие предков», также подчеркнул, что эта книга станет достойным наследием предков для будущих поколений.

В свою очередь художник Канагат Кодеков рассказал о национальном проекте «Нас­ледие предков» и отметил, что очередная его работа – сборник произведений профессиональных и начинающих художников – также посвящена 150-летию учителя нации Ахмета Байтурсынова. По его словам, такие работы привлекают подрастающее поколение к истории и воспитывают в них патриотизм.

В завершение мероприятия Еркебулан Сапиев наградил автора презентованных книг благодарственным письмом за вклад в празднование 150-летия Ахмета Байтурсынова.

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