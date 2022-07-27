Культура В честь учителя нации 27 июля 2022 г. 4:30 Наталия Хомс В Анкаре презентовали книги по случаю 150-летия известного лидера движения «Алаш», основоположника отечественной науки, поэта, переводчика Ахмета Байтурсынова. Презентация четвертого тома книги члена Союза художников Казахстана и России, победителя конкурса «Лучший педагог-2021», профессора Казахского экономического консалтингового университета и автора международного проекта «Наследие предков» Канагата Кодекова была проведена в посольстве Казахстана в Турции при поддержке международной организации ТЮРКСОЙ и общества казахстанской культуры «Көк ту». В мероприятии приняли участие посол Казахстана в Турции Еркебулан Сапиев, представители международной организации ТЮРКСОЙ и общества казахской культуры «Көк ту», член правления Всемирной казахской ассоциации и главный редактор журнала «Қазақ елі» Серкан Динчтюрк, студенты и докторанты, получившие образование в вузах Анкары, а также представители СМИ Казахстана и Турции. Еркебулан Сапиев рассказал собравшимся о творчестве и научных трудах выдающегося представителя казахской интеллигенции начала ХХ века Ахмета Байтурсынова. Серкан Динчтюрк выразил благодарность Канагату Кодекову за большой труд по выпуску сборника «Наследие предков», также подчеркнул, что эта книга станет достойным наследием предков для будущих поколений. В свою очередь художник Канагат Кодеков рассказал о национальном проекте «Наследие предков» и отметил, что очередная его работа – сборник произведений профессиональных и начинающих художников – также посвящена 150-летию учителя нации Ахмета Байтурсынова. По его словам, такие работы привлекают подрастающее поколение к истории и воспитывают в них патриотизм. В завершение мероприятия Еркебулан Сапиев наградил автора презентованных книг благодарственным письмом за вклад в празднование 150-летия Ахмета Байтурсынова.