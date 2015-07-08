В честь воина-земляка

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Дмитрий НОРКИН, Астана
Он родился и вырос в Целинограде. Учился в городской средней школе № 3. Выпускник Целиноградского государственного педагогического института им. С. Сейфуллина. Воинскую службу проходил в Афганистане, где был награжден медалью «За боевые заслуги». После армии активно вел общественно-воспитательную работу, организовал в городе первый военно-патриотический клуб, также стал инициатором создания общественного фонда поддержки семей погибших и инвалидов войны в Афганистане, который и по сей день осуществляет благотворительную деятельность.
В нынешнем турнире первое место заняла команда «Ветераны спорта Астаны», второе – у представителей Степногорска. Тройку призеров замкнула команда «Союз инвалидов и ветеранов войны в Афганистане» из столицы. Специальным призом поощрен постоянный участник соревнований – команда республиканской школы «Жас Улан» им. генерала армии С. Нурмагамбетова.

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