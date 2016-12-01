​В числе лучших

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Айнур КЕМБАЕВА

Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил президент АО «Информационно-аналитический центр» Серик Ирсалиев.

29 ноября 2016 года Международная ассоциация по оценке образовательных достижений IEA (International Association for the Evaluation Educational Achievement) официально обнародовала результаты исследования Trends in Mathematics and Science Study 2015 (TIMSS). Согласно этим данным, знания казахстанских школьников в области естественно-математических наук значительно выше среднего мирового показателя.

– Восьмиклассники казах­станских школ в сравнении с показателями 2011 года улучшили результаты по математике на 41 балл, а по естественным наукам – на 43. Это позволило Казахстану занять седьмое и девятое места соответственно среди 39 стран мира, – отметил Серик Ирсалиев. – Результаты, показанные учениками 4-х классов, тоже впечатляют. Прирост среднего балла по естественным наукам составил 55 баллов, по математике – 43 балла. Это восьмая и двенадцатая позиции среди 49 стран – участниц исследования. Таким образом, мы опередили такие страны, как США, Англия, Германия, Канада, Австралия, Израиль, Швеция, Дания, Нидерланды, Польша, Чехия, Литва, Малайзия и Турция.

Школьников страны поздравил министр образования и нау­ки РК Ерлан Сагадиев. В своем видеообращении он отметил: «Развитие образования с первого дня Независимости Казахстана являлось предметом особой заботы Главы государства и неизменным приоритетом государственной политики. В канун Дня Первого Президента и 25-летия Независимости страны наши школьники преподнесли всем казахстанцам подарок, продемонстрировав высокие достижения в одном из ведущих мировых исследований качества школьного образования TIMSS».

– Успехи страны в авторитетном международном исследовании – результат неустанного, кропотливого труда наших учителей и свидетельство динамичного и стабильного развития сис­темы образования Казах­стана, которое стало возможным благодаря постоянному вниманию со стороны Главы государства, – сказал Серик Ирсалиев.

Напомним, TIMSS – это первое международное исследование оценки уровня естественнонаучной и математической подготовки учащихся 4-х и 8-х классов. Анализ проводится 1 раз в 4 года Международной ассоциацией по оценке образовательных достижений (IEA). В исследованиях IEA традиционно участвуют более 60 стран мира. Казахстан участвует в TIMSS третий раз. 

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