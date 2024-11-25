В Дании хотят ввести налог на выбросы газа от домашнего скота

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Парламентские партии несколько месяцев консультировались с фермерами, промышленниками, профсоюзами и экологическими группами и решили, что с 2030 года владельцы домашнего скота начнут платить налог в размере 43 доллара за тонну метана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

К 2035 взнос вырастет до более 100 долларов.

В настоящее время около 60 процентов территории Дании обрабатывается, что делает ее страной с самой высокой долей обрабатываемых земель, уточнили в парламенте. Чтобы восстановить экосистему датских фьордов и прибрежных зон, власти также выступают за сокращение загрязнения азотом. С 2027 года его выбросы планируют снизить на 13 780 тонн в год.

Дополнительно в стране высадят 250 тысяч гектаров новых лесов, а 140 тысяч гектаров торфяников, которые в настоящее время обрабатываются, восстановят до естественного состояния.