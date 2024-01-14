В Дании - новый король

Смена поколений грядет в одной из семи правящих в Европе королевских семей: после Нидерландов и Бельгии, где это произошло в 2013 году, в Испании в 2014 и Великобритании в 2022 году, на очереди Дания. 83-летнюю датскую королеву Маргрете II после 52 лет на троне 14 января сменит ее сын кронпринц Фредерик. Он станет королем Фредериком X, сообщает Дойче Велле.

Датская королевская семья следует тренду европейских монархов. Кроме Великобритании, короли и королевы в других странах Европы больше не занимают трон до самой смерти, а еще при жизни передают скипетр своим наследникам. Сыну датской королевы Фредерику - 55 лет, всю жизнь его готовили к тому, чтобы он взошел на датский престол, чего кронпринц долгое время не хотел, как пишет его биограф. "Я не хочу быть королем", - так он еще будучи ребенком говорил своей няне.

Впрочем, времена, когда наследный принц Дании был бунтарем и "королем вечеринок", давно прошли. Сын Фредерика и его австралийской супруги Мэри - Кристиан в свое время тоже унаследует датский престол, что гарантирует дальнейшее существование старейшей монархической династии в Европе. Всего у кронпринца Фредерика и его супруги четверо детей. Согласно опросам, 80 процентов датчан довольны своими монархами.

Смена правителя на престоле в скором времени ожидается и в Швеции, где трон вместо своего отца короля Карла Густава XVI после 50 лет его правления займет кронпринцесса Виктория. В Норвегии в скором времени сменит на престоле своего 86-летнего отца короля Харальда V, который по состоянию здоровья уже почти не появляется на публике, кронпринц Хокон.

