В декабре казахстанцы активно скупали и продавали жилье

Декабрь оказался вторым месяцем после августа, где был зарегистрирован максимум по количеству совершенных сделок по купле-продаже жилья, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал Бюро нацстатистики

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Напомним, что ранее в СМИ была информация от риэлторов о том, что на рынке жилой недвижимости в декабре было затишье.

По данным статистики, в декабре было зафиксировано 37 818 сделок. Из них 8 238 сделок по индивидуальным домам и 29 580 - по квартирам в многоквартирных домах.

«По сравнению с ноябрем 2023 года количество сделок купли-продажи жилья увеличилось на 19,2%. Лидерами по количеству сделок, как и ранее, остаются города Алматы (7594 – 20,1%) и Астана (7157 – 18,9%), а также Карагандинская область (2946 – 7,8%)», - говорится в сообщении.

Количество сделок купли-продажи жилья за декабрь по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года увеличилось на 12,6%, тогда было зарегистрировано 33 587 сделок.

Отрицательный наивысший показатель был зарегистрирован в Акюбинской области (на 15,3%), а самое большое увеличение зафиксировано в Алматинской области (на 62,3%).