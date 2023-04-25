В деле о «выселении» студентов жезказганского политехнического колледжа стороны пришли к соглашению

Статья «Скандал по недоразумению» была опубликована в «Казахстанской правде» 18 апреля 2023 года.

Напомним, в Жезказгане открывают первый за годы независимости Казахстана государственный университет. Из-за дефицита административных зданий было принято решение о переселении Жезказганского высшего политехнического колледжа в другое здание, чтобы в его корпусах разместить новый вуз. Эта новость вызвала общественный резонанс, родители студентов были крайне возмущены. Руководство колледжа до сих пор никак не комментировало происходящее, в вышедшей статье спорную ситуацию разъяснить тогда согласилась лишь руководитель управления образования области Улытау Сапура Тулекова.

И вот в редакцию пришло письмо из Министерства науки и высшего образования с комментария­ми о сложившейся ситуации.

«Как известно, для ведения образовательной деятельности вуз должен соответствовать ряду установленных требований. К примеру, наличие учебных корпусов, учебно-лабораторной и материально-технической базы, библиотечного фонда учебной и научной литературы, условий для питания обучающихся. В связи с этим создание нового вуза было предложено на базе действующих колледжей в городе.

Так, уставной капитал вуза планируется сформировать за счет зданий и земельных участков Жезказганского высшего политехнического колледжа. При этом, по информации акимата области Улытау, учитывая пожелания учащихся и родителей, было принято решение сохранить колледж. Сейчас акиматом прорабатываются меры по переезду колледжа в другое здание. Переезд не повлияет на учебный процесс учащихся и не отразится на качестве преподавания. Студенты колледжа будут обеспечены всей необходимой для этого материально-технической и учебной базой», – говорится в письме.

Также уточнено, что по итогам переговоров учащиеся и их родители были удовлетворены принятыми акиматом решениями.

Разговорчивее после вмешательства МНВО стали и в Политехническом колледже Жезказгана. Ситуацию прокомментировала заместитель директора по воспитательной работе Гульсум Сандыкбаева.

Она подчеркнула, что «руководство, преподаватели и студенты колледжа были рады узнать, что юридический статус остается за учебным заведением. Более того, через два года, когда будут построены новый кампус и здание университета, они планируют вернуться назад».

По ее словам, к консенсусу стороны пришли на совещаниях с участием депутатов областного маслихата и управления образования области Улытау.

– В протоколе собраний указано, что в 2025 году нам вернут наши здания, – сообщила Гульсум Сандыкбаева. – Политехнический колледж сегодня располагается в трех корпусах. Два из них передаем университету. Третий корпус, где у нас установлено оборудование, полученное в рамках проекта «Жас маман», остается за нами.

В данный момент коллектив готовится к переезду в выделенные им корпуса Жезказганского горно-­металлургического колледжа, который состоится в июне этого года. Как уже упоминалось в предыдущей статье, сейчас идут ремонтные работы внутри здания. Гульсум Сандыкбаева сообщила также, что в ближайшее время будет дополнительно выделено финансирование на текущий ремонт фасада, крыши и отопления.

Основная сложность состояла в том, чтобы перевезти материально-техническую базу на новое мес­то. Три года назад колледж стал сильнейшим в республиканском проекте «Жас маман».

– Как победителям нам была выделена определенная сумма, – отметила заместитель по воспитательной работе колледжа. – На эти средства приобрели современное оборудование, станки и другое – полный комплект. Именно то, что необходимо для учебы и прак­тики студентов, обучающихся строительству, теплоснабжению и программированию.

Отметим, что Политехнический колледж – единственный в регио­не, сумевший победить в столь серьезном проекте. Большая часть оборудования установлена в третьем корпусе, который остается на балансе колледжа. Другую часть также вывезут в июне.