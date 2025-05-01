В День единства народа Казахстана по всей стране прошла акция «Таза бейсенбі» партии AMANAT

Таза Казахстан
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В День единства народа Казахстана партия AMANAT провела масштабную экологическую акцию «Бірлік ағашы» в рамках общенациональной инициативы Главы Государства «Таза Қазақстан»

Фото: amanatpartiasy.kz

Акция объединила десятки тысяч граждан по всей стране. Очистка улиц, дворов, памятников и природных территорий прошла в каждом регионе – от побережья Каспийского моря до ущелий Заилийского Алатау, передает Kazpravda.kz.

В акции по всей стране приняли участие активисты и сторонники партии, представители Ассамблеи народа Казахстана, депутаты маслихатов, молодежное крыло «Жастар Рухы» и неравнодушные граждане.

Так, в Астане Исполнительный секретарь партии AMANAT Дәулет Кәрібек вместе с партийцами и активистами «Жастар Рухы» высадил деревья на участке вдоль улицы Бейбарыс Султан. Он подчеркнул символичность того, что акция проходит именно в День единства народа Казахстана.

«Наша партия с первых дней активно вовлечена в реализацию общенационального проекта «Таза Қазақстан», инициированного Главой государства. Масштабная экологическая акция «Таза бейсенбі» проходит под эгидой партии AMANAT во всех регионах страны уже более полутора лет. Сегодня так совпало, что «Таза бейсенбі» проходит в День единства народа и в год 30-летия Ассамблеи. Через партийную акцию «Бірлік ағашы», через совместный и созидательный труд мы объединяем наших граждан. Именно об этом говорит Президент Касым-Жомарт Токаев в своих выступлениях – «Таза Қазақстан» должен стать образом жизни, а чистота должна быть не только в поступках, но и в мыслях, сознании людей», – сказал он.

Так, на побережье Каспийского моря в Актау акция «Таза бейсенбі» собрала порядка 100 человек. Вдоль прибрежной зоны 14-го микрорайона участники убрали мусор, оставленный ветром и временем, и подготовили берег к летнему сезону.

В Алматы участники акции сосредоточили свои усилия на одном из самых живописных мест мегаполиса – Бутаковском ущелье. С самого утра более 50 активистов, включая представителей партии, «Жастар Рухы» и экологов, вооружившись перчатками и мешками, вышли на уборку природной зоны.

В Петропавловске был обновлен обелиск в честь солдат, павших в годы Великой Отечественной войны. Мемориал находится на территории старого городского кладбища. Участники акции навели порядок на прилегающей территории, убрали мусор, а также провели покрасочные работы, приведя в надлежащий вид памятное место. Обновление мемориала стало актом уважения к подвигу предков и проявлением единства и солидарности современного поколения.

В Шымкенте генеральную уборку провели в Мемориале Славы – парке Абая, где почтили память героев Великой Отечественной войны. Активисты «Жастар Рухы» подчёркивали важность сочетания экологического и патриотического воспитания. Это место станет одной из ключевых точек празднования 80-летия Победы.

Всего с начала реализации инициативы «Таза Қазақстан» участие в акциях приняли более 4 миллионов человек. Было собрано свыше 1,5 млн тонн мусора, высажено 3,3 миллиона деревьев. Только в рамках «Таза бейсенбі» очищено более 1000 загрязнённых участков и задействовано свыше 70 тысяч человек по всей стране, которые собрали порядка 120 тысяч тонн мусора.

 

#Казахстан #AMANAT #субботник #партия

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