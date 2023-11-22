В Договор о ЕАЭС внесены поправки

Мажилис на пленарном заседании принял ратификацию Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

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Протокол подписан 31 марта 2022 года в городе Москве и, как отмечается в заключении к документу, содержит поправки в части функционирования Таможенного союза, внешнеторгового и технического регулирования, государственных закупок, конкуренции, естественных монополий, транспорта, санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер, макроэкономики, трудовой миграции, антидемпинговых мер, порядка взимания косвенных налогов и другие.