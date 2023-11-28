В домик у озера

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Аскер Шыгысов

Более 95 тыс. человек посетили в 2023 году Имантауско-Шалкарскую курортную зону в Айыртауском райо­не Северо-Казахстанской области.

Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Аким Айыртауского района Ерболат Бекшенов, выступая на брифинге, отметил, что на их территории действуют уже 44 объекта туризма, в которых единовременно можно разместить 3 651 туриста в сутки. Восемь туристических объектов работают в круглогодичном режиме. Это зоны отдыха «Изумрудное», «Адель», «Дом у озера», «Адам», «Имантау», «Қазығұрт», «Солнечное Вип», «Тұрпан».

С 2017 года за счет бюджетного финансирования было отремонтировано 39 км автомобильных дорог по туристическим маршрутам района и проведены работы по благоустройству. В 2023 году инвесторам было выделено для строительства объектов туризма 22 земельных участка на территории ГНПП «Кокшетау», для улучшения связи и повышения качества Интернета выделено шесть земельных участков, еще три участка выделены департамен­ту по чрезвычайным ситуациям для строительства водно-спасательных станций на побережье озер Шалкар и Имантау.

#СКО #туризм #брифинг #2023

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