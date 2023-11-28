В домик у озера Свежий выпуск 28 ноября 2023 г. 5:30 312 Аскер Шыгысов Более 95 тыс. человек посетили в 2023 году Имантауско-Шалкарскую курортную зону в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области. Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова Аким Айыртауского района Ерболат Бекшенов, выступая на брифинге, отметил, что на их территории действуют уже 44 объекта туризма, в которых единовременно можно разместить 3 651 туриста в сутки. Восемь туристических объектов работают в круглогодичном режиме. Это зоны отдыха «Изумрудное», «Адель», «Дом у озера», «Адам», «Имантау», «Қазығұрт», «Солнечное Вип», «Тұрпан». С 2017 года за счет бюджетного финансирования было отремонтировано 39 км автомобильных дорог по туристическим маршрутам района и проведены работы по благоустройству. В 2023 году инвесторам было выделено для строительства объектов туризма 22 земельных участка на территории ГНПП «Кокшетау», для улучшения связи и повышения качества Интернета выделено шесть земельных участков, еще три участка выделены департаменту по чрезвычайным ситуациям для строительства водно-спасательных станций на побережье озер Шалкар и Имантау. #СКО #туризм #брифинг #2023