В домогательствах к школьнице подозревается сожитель ее бабушки в Костанае

Фото: Kazpravda.kz

В СМИ распространилась информация о жителе Костаная, которого мать девочки заподозрила в домогательствах по отношению к дочери и обратилась в полицию. Полиция начала расследование, передает корреспондент Kazpravda.kz.

В Костанае женщина подала заявление в полицию на сожителя своей матери, который, по словам девочки, домогался ее на протяжении нескольких месяцев. Школьница показала матери фото обнаженного родственника в телефоне.

В полиции сообщили, что проводятся следственные действия, назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

«Начато досудебное расследование по части 4 уголовной статьи «Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней». Подозреваемый задержан и находится под арестом в следственном изоляторе», – сообщили в ДП Костанайской области.

Санкция данной статьи предполагает лишение свободы сроком на 20 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, либо пожизненным лишением свободы.