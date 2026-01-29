В Дубае роботы построят виллу

Айман Аманжолова
В ОАЭ формируется новая эпоха строительства: робототехника входит в повседневную строительную практику. Муниципалитет Дубая представил международную инициативу по созданию, как заявляется, первой в мире жилой виллы, полностью построенной с помощью автоматизированных систем, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Фото: © Dubai Media Office

Проект знаменует решительный поворот в подходе эмирата к строительству будущего жилья. Власти намерены продемонстрировать, что робототехника способна работать не только в рамках экспериментальных пилотных проектов, но и надежно применяться в реальных жилищных объектах.

В инициативе примут участие более 25 технологических компаний и академических учреждений, объединенных в международный консорциум.

Муниципалитет Дубая будет курировать проект совместно с Zacua Ventures и группой Würth. Программа сосредоточена на масштабируемости, экономической эффективности и интеграции технологий непосредственно на строительной площадке. Вместо тестирования отдельных машин проект нацелен на автоматизацию всего строительного процесса. Готовая вилла должна соответствовать реальным жилищным стандартам, а не демонстрационным требованиям.

О запуске инициативы объявили одновременно с открытием Центра строительных инноваций и исследований — 04 ConTech Valley. Объект расположен в Expo City Dubai и будет функционировать как постоянная площадка для тестирования передовых строительных систем.

Центр будет поддерживать испытания роботизированных строительных инструментов, материалов нового поколения и цифровых инфраструктурных технологий. Стартапы, девелоперы и исследователи смогут проверять свои решения в условиях реальной эксплуатации.

Генеральный директор Муниципалитета Дубая Марван Ахмед бин Галита отметил, что передовые строительные технологии являются ключевым элементом стратегии развития Дубая. По его словам, автоматизация способна повысить эффективность, устойчивость и долгосрочную надежность отрасли. Он добавил, что инициатива призвана помочь перспективным технологиям перейти от ранних стадий разработки к коммерческому применению.

 

