Грандиозное здание посвящено истории одной цивилизации

Фото: © Grand Egyptian Museum

Дублинское архитектурное бюро Heneghan Peng Architects объявило о завершении строительства долгожданного Великого египетского музея в Гизе — спустя более 30 лет после того, как проект впервые анонсировали.

Расположенный на территории площадью 50 000 квадратных метров неподалеку от пирамид Гизы, этот грандиозный музей объединяет свыше 100 000 артефактов эпохи фараонов, многие из которых никогда прежде не выставлялись на всеобщее обозрение.

Общая площадь здания составляет 81 000 квадратных метров. По словам архитекторов, это «крупнейший музей в мире, посвященный одной цивилизации».

Работы над музеем, также известным как Музей Гизы, велись с 1992 года, когда по распоряжению президента Хосни Мубарака для него был выделен участок примерно в двух километрах от пирамид.

В 2003 году архитектурное бюро Heneghan Peng Architects победило в международном конкурсе на проект музея. Инженерную часть выполнили британские компании Arup и Buro Happold. Строительство началось в 2012 году.

Первоначально открытие планировалось на 2018 год, но сроки неоднократно сдвигались из-за политических и экономических трудностей, а также пандемии COVID-19. Частичное открытие состоялось в 2024 году, а полностью музей откроет двери для посетителей 1 ноября 2025 года.