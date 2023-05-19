В этноцентре «Номад» Алматинской области прошла выставка племенных собак – тобет и тазы

В прошлом году в рамках исполнения поручения Главы государства «Популяризация национальных ценностей» председателем Национального агродвижения Алмасбеком Садырбаем, Султаном Ибрагимовым и активистами отрасли была создана Ассоциация заводчиков национальных пород тазы и тобет «Жеті қазына», которая впервые в Казахстане провела выставку племенных собак.

Доброе дело приобрело традиционный характер. Во второй раз ассоциация организовала мероприятие, посвященное восстановлению национальных пород в Казахстане. Определив основные принципы племенного разведения, энтузиасты хотят сохранить и приумножить казахские породы собак и превратить их в национальный бренд.

Выставка лишь отдаленно напоминала то, к чему привыкли алматинские зрители, составившие большинство среди любопытствующих. О груминге и ошейниках со стразами главные герои мероприятия не имели никакого представления. Суровые, мощные псы, словно каменные изваяния, возлежали на сочной майской траве. Каждый из «экспонатов» пытался занять место повыше.

Тобет – чудо кочевой цивилизации

В дословном переводе с казахского языка тобет – «сидящий на холме». И совсем не от того, что пес пролеживает бока, греясь на солнышке. Ему для наблюдения нужна возвышенность. Подсознательно волкодавы даже в домашних условиях занимают место для наиболее удачного кругового обзора местности.

Характер тобетов формировался более четырех тысяч лет. Это одна из самых древних аборигенных пород собак. Об уме и мудрости тобетов слагают легенды. Одна из них – тобетов с детства кормили из мисок, обтянутых изнутри волчьей шкурой, чтобы запах хищника ассоциировался у собак с едой. А еще казахские волкодавы немного гордецы. Опять возвращаемся к классике – служить бы рады, а вот прислуживаться им тошно. Человеку такой пес скорее станет преданным другом и защитником. Из-за этой особенности их редко берут на военную службу – не свойственно им бездумно выполнять приказы. Тобет – собака, способная к принятию самостоятельных решений, и каждую команду ей надо обдумать и уж потом решить, выполнять ее или нет. Некоторые не особо профессиональные кинологи считают их тугодумами. Но в режиме реальной опасности мозг этих собак работает молниеносно. Отличительная особенность тобетов – они не только охраняют скот, но и работают со стадом. Тобет – сильный и очень разумный, зря рисковать не будет. При нападении волков он не бросится бездумно в сражение с серыми хищниками. Оценивая свои шансы адекватно, тобет примет решение – вступить в бой или же просто прогнать волка на безопасное расстояние. Но стадо наш волкодав никогда не бросит, увлекшись азартом преследования врага.

На привязи две роскошные собаки, прибывшие на место одними из первых. Никакой возни, нервознос­ти, они спокойны и молчаливы.

– Подходите, не бойтесь! Можете даже погладить, они любят это, – говорит Естай Есболганов, владелец тобетов и один из учредителей общественного объединения «Жетi қазына».

Собак я, конечно, люблю, но два незнакомых великана внушают страх, правда, смешанный с восторгом. Доверившись хозяину псов, протягиваю руку. Гиганты спокойно обнюхивают и дружелюбно «улыбаются». Очаровав до глубины души, тобеты получают порцию нежности и ласки. А пока, умиляясь от радости, начесываю лохматые бока, Естай вводит в курс своего непростого увлечения.

– Собаками занимаюсь давно, каких только пород не было. Но познакомившись с нашими, понял – это то, что подсознательно искал. Сразу же стали появляться в поле зрения люди, владеющие знаниями о тобетах. Информация буквально летела отовсюду, словно в воронку информационную попал. Если раньше не понимал, в чем отличие наших собак от САО (среднеазиатская овчарка) или других волкодавов, то спустя совсем немного времени различал их с закрытыми глазами.

Дружелюбные гиганты

Ярких представителей породы Естай с единомышленниками разыс­кивает по всей стране. Роскошного кобеля Арлана он выкупил у чабанов, пес был в ужасном состоянии, с застарелыми незаживающими ранами. Откормили, вылечили, и благодарный тобет буквально «расцвел», превратившись в красавца с самой правильной породной шерстью. Подругу для него приобрел уже у профессио­нальных селекционеров. Рыжая, словно лиса, Зена уже осчастливила владельца эталонным потомством. На подходе второй помет, который, как говорят кинологи, самый продуктивный.

– Одно из основных отличий тобетов от САО – отсутствие агрессии к людям, – комментирует Естай. – Среднеазиаты тоже социальные собаки, но у них это больше зависит от воспитания. Тобеты же лояльнее от природы. У них просто невероятно развиты охранные качества, особенно у сук. На своей территории это просто ураган – муха не пролетит. А стоит вывести за территорию обитания, они будут спокойны, дружелюбны и не станут проявлять агрессию первыми. Также у казахских волкодавов очень выраженный костяк, присутствует грубокостность. Индекс костистости – соотношение обхвата пясти и высоты в холке, у тобетов не свойственный заводским породам, при такой пясти те же САО будут сантиметров на десять выше.

Из-за тяжелой мощной кости кинологи любят сравнивать тобета с домом, стоящим на надежном фундаменте. Вся его конструкция крепкая, на таких костях и мышцы лучше держатся.

Достояние без состояния

После поручения Президента возрождать национальные породы собак энтузиасты надеялись на спонсорский интерес, но активность проявили пока только СМИ. Собаководы рады и этому вниманию. «Курочка по зернышку клюет», – вторят друг другу они и верят, что возрождением национального бренда вскоре заинтересуются и отечественные спонсоры. А пока все мероприятия, будь то выставки или селекция, происходят за счет самих идейных собаководов, болеющих за сохранение национального богатства.

В конкурсе приняли участие около ста племенных собак из разных регионов республики.

– Самое сложное – это поиски аборигенных собак, не привозных, – говорит эксперт по тобетам Адиль Кожахметов. – Чистокровных тобетов сейчас нет. Подбираются наиболее типажные и уже от них добиваются потомства, сохранившего характерные черты аборигенных собак.

Все упирается в деньги и время. По словам экспертов, с каждого помета из пяти-шести щенков для полноценного дальнейшего разведения подойдут одна-две собаки, соответствующие требованиям породы. На весь Казахстан настоящих включенных тобетчиков соберется человек тридцать – тех, кто понимает породу, особенности, кто горит идеей ее возрождения. В основном на рынке присутствуют разведенцы, и их заботит лишь прибыль. Таких собак стало модно дарить, особенно эта участь коснулась тазы. Одариваемые в большинстве своем даже отдаленно не понимают, что с ним делать, и участь такого подарка уже ясна.

Эксперты говорят, что нет ничего страшнее моды на определенную породу. Народ побежит бездумно скупать щенков, не учитывая особенности воспитания, содержания, и приюты захлестнет волна пушистых отказников, а улицы заполнятся породистыми брошенками, как, например, в наше время это происходит с голубоглазыми хаски, ставшими главными завсегдатаями всевозможных собачьих приютов.

Берик Суюмбеков приехал на выставку из Мойынкумского района. С собой привез свою гордость – пару племенных тобетов.

– Собаководством занимались и родители, и дед. Собаки были разные, но остановился все-таки на наших степных. Характер их мне очень импонирует – спокойный, уравновешенный. С детьми они заботливые и ласковые, – рассказывает собаковод, показывая при этом фотографии довольного мальчугана, резвящегося с лохматым гигантом. – Дети играют с ними как с кошками. Но при этом на территорию никому не проникнуть. Охранные качества на высшем уровне, и, что важно, у настоящего тобета они проявятся независимо от воспитания. Это как гарантия производителя на генном уровне, то, что важнее дрессировки. И к скоту отношение правильное, – говорит Берик.

Эту особенность породы отличают многие эксперты. У тобета словно есть встроенные опции – отличать диких животных от домашних. Он не тронет ни свой, ни соседский скот, но зато с удовольствием поохотится вне дома. Тобеты очень неприхотливы в еде и в отличие от искусственно выведенных пород отличаются отменным пищеварением. Способны долго и без нервов переносить голод и жажду.

Стремительное богатство

На противоположной от вальяжных великанов стороне разместились тонконогие тазы. Казахская борзая не отличается спокойствием тобетов. Но и не в этом ее фишка. Тазы эмоциональная, подвижная собака, в функциях которой усталость, кажется, отсутствует полностью. Словно гоночный болид, способный за доли секунды рвануть с места, тазы всегда «на низком старте». Для того чтобы подружиться с ней, характер надо иметь схожий. Это мы и наблюдали на сегодняшней выставке. Если из владельцев тобетов комментарии вытаскивали клещами, пытаясь разговорить всяческими профессиональными уловками, то здесь ситуация полярная. Смешливые, с легкостью идущие на контакт владельцы казахских борзых взахлеб рассказывали о своих питомцах.

Яркие звездочки выставки – белоснежная красавица-тазы Аксауыт и ее прекрасная хозяйка Меруерт – стали украшением мероприятия. Одетая в национальный костюм девушка и белая грациозная собака привлекали к себе пристальное внимание окружающих. Меруерт Исеновой щенка подарили, а через некоторое время обычная собака превратилась в боевую подругу. Аксауыт сопровождает хозяйку повсюду. Меруерт живет в частном доме, но и этого для четвероногой подруги маловато.

– У нас свой центр, где мы учим стрельбе из лука и верховой езде, – говорит Меруерт Исенова, – расположен он за городом, и я всегда на работу с собой беру Аксауыт. Ей еще нет и года, но она очень любознательна и активна. Готовим ее постепенно к охоте. Она храб­рая и немного непредсказуемая.

– Ситуация с тазы в Казахстане немного оптимистичнее, чем с тобетами. Меньше споров и ругани. И поголовье племенное больше, что облегчает, с одной стороны, селекцию, – говорит Айбол Алпыс­баев, кинолог, эксперт по тазы.

Тазы – очень древняя порода. Считается, что на территории Казахстана тазы появились более семи тысяч лет назад. Ранее эти собаки были огромной ценностью. Стоимость породистого пса могла достигать полусотни лошадей. Тазы почитали и уважали. Им разрешено было свободно заходить в юрту. Вероятно, не только из-за отменных охотничьих качеств, но и в силу отсутствия специфического запаха, коим тазы не наделены от природы. Даже не посещая груминг-салоны, где четвероногих клиентов после спа-процедур опрыскивают духами, тазы не будет источать характерное собачье амбре.

Любовь с первого взгляда

Нургали Нурушов познакомился с тазы уже в сознательном возрас­те. Собака сразила его наповал своей красотой и грациозностью. Сегодня у Нургали отдельное хозяйство, где его тазы тренируются и живут своей очень счастливой собачьей жизнью. У крупных собаководов есть суеверие – не говорить точное количество своих питомцев. Этим «страдают» и любители другой живности. Добиться точной цифры невозможно. Так вот у Нургали около десяти породистых тазы, среди которых и чемпион прошедших в начале весны соревнований на самую быструю собаку. Скорость тазы при преследовании добычи может достигать более 80 км в час. В природе конкуренцию ей мало кто может составить, разве что гепард, способный развить большую скорость, но пробежит пятнистая кошка гораздо меньше поджарой казахской борзой, отличающейся немыслимой выносливостью.

Тазы держать и сдерживать сложно, она очень любит волю. Помимо постоянных активных прогулок, хотя бы через день, она должна выходить в поле с возможностью пробежаться десять-пятнадцать километров. Только тогда собака будет держать форму и готовность к охоте. В отличие от тобета, тазы зимой может мерзнуть, поэтому ей необходимо теплое место.

– Сегодняшняя выставка – это единственное мероприятие в стране, где можно увидеть потомков настоящих аборигенных собак, – комментирует Владимир Экк, президент Республиканского добровольно-общественного объединения «Союз кинологов Казахстана». – Здесь впервые будут даваться племенные оценки тазы и тобетам. Это очень важный шаг к международному признанию наших пород, так как для этого необходимо количественное и качественное поголовье, так называемые племенные группы. И самое важное – нужно изменить политику государства по отношению к кинологии, и результат не заставит себя ждать.