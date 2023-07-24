Когда завершится прием документов для зачисления в 1-й класс

За 4 месяца поступило 350 453 заявления от родителей будущих школьников.

Фото: Kazpravda.kz

В Казахстане 1 августа завершается прием документов для зачисления в 1-й класс, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет среднего образования Министерства просвещения РК.

В ведомстве напомнили, что детей в школы зачисляют через веб-портал egov.kz.

«В 1-й класс дети принимаются с 6 лет на основании личного заявления родителя либо законного представителя обучающегося. Необходимы копия свидетельства о рождении ребенка, документ о состоянии здоровья по форме 026/у-3, документ о состоянии здоровья по форме 065/у, 2 фотографии размером 3х4», – рассказали в комитете.

Прием документов для зачисления в 1-й класс стартовал 1 апреля. За 4 месяца поступило 350 453 заявления.

71,2% детей, зачисленных в 1-й класс, выбрали школы с казахским языком обучения.

По предварительным оценкам, в новом учебном году более 410 тысяч детей впервые переступят порог школы.