В этом году каждый землянин съест в среднем более 7 кг макаронных изделий

В Казахстане потребление макаронных изделий на душу населения по итогам третьего квартала 2024 года составило 1,61 кг спагетти и вермишели, а также 2,55 кг макарон и рожек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Еnergyprom.kz

Фото: Energyprom.kz

Согласно прогнозам Statista, выручка на мировом рынке макаронных изделий в 2025 году составит 152,39 млрд долл. США.

Ожидается, что рынок будет расти на 6,38% в год (совокупный среднегодовой темп роста в 2025–2030 годах). Наибольшая выручка придётся на Китай: 31 млрд долл. США.

Отмечается, что средний прогнозный объём потребления макаронных изделий на человека на 2025 год составляет 7,4 кг.

По данным UN.AFPA, в 2023 году основная часть мирового производства макаронных изделий приходилась на ЕС: 31,9%. Далее следовали остальная часть Европы (18,3%), Центральная и Южная Америка (17,8%), Африка (13,9%), Северная Америка (12,7%), Ближний Восток (3,5%), Азия (1,5%) и Австралия (0,3%). В разрезе стран лидерами по производству макаронных изделий стали Италия, США, Турция, Египет и Бразилия.

Тем временем в Казахстане потребление макаронных изделий на душу населения по итогам третьего квартала 2024 года составило 1,61 кг спагетти и вермишели, а также 2,55 кг макарон и рожек.

Потребление спагетти и вермишели выросло на 2,5% в сравнении с предыдущим кварталом, однако при этом сократилось на 11,3% в сравнении с аналогичным кварталом 2023-го. Что касается потребления макарон и рожек, в сравнении с предыдущим кварталом оно увеличилось на 0,8%, однако в сравнении с аналогичным кварталом предыдущего года уменьшилось на 11,8%. Таким образом, в годовой динамике потребление макаронных изделий казахстанцами заметно сократилось.

При этом горожане в РК едят меньше макаронных изделий, чем жители сёл. Так, в городской местности казахстанцы потребляли в среднем 1,3 кг вермишели и спагетти и 2,4 кг макарон и рожек на душу населения, а в сельской местности — 2,2 кг вермишели и спагетти и 2,8 кг макарон и рожек на душу населения в квартал.

При этом нельзя сказать, что на потребление в секторе могло повлиять удорожание продукции. Цены на макаронные изделия в РК по итогам февраля текущего года выросли на 3,3% в годовом выражении. В том числе лапша подорожала на 5,3%, рожки — на 3,2%, вермишель и спагетти — на 2,6%.

В региональном разрезе наибольший годовой рост цен был зафиксирован в Улытауской области: на 11,8%. Далее следуют Жетысуская (на 8,2%), Алматинская (на 7,3%) области и Алматы (на 6,6%).

Наименьшее годовое удорожание было отмечено в Абайской (на 0,2%), Карагандинской (на 1%) и Мангистауской (на 1,6%) областях. В Актюбинской области цены остались на уровне прошлого года. В Северо-Казахстанской и Павлодарской областях было зафиксировано удешевление: на 1,4% и на 1,9% соответственно.

Что касается производства, в январе текущего года в стране было выпущено 10,8 тыс. тонн макаронных изделий — на 3,3% больше, чем в январе 2024-го. Большая часть производства пришлась на макаронные изделия, не содержащие яйца: 7,4 тыс. тонн. Помимо этого, в январе в Казахстане выпустили 2,8 тыс. тонн макарон, 492 тонны лапши, 74 тонны кускуса и 16 тонн вермишели.

В региональном разрезе наибольший объём производства был зафиксирован в Северо-Казахстанской области: 2,2 тыс. тонн, против 1,6 тыс. тонн годом ранее. В пятёрку регионов-лидеров также вошли Шымкент и Астана, Костанайская и Западно-Казахстанская области.

Рассмотрим также уровень самообеспечения в секторе. По итогам января–декабря прошлого года казахстанские компании обеспечили спрос на макаронные изделия (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на 76,8%, против 81,2% годом ранее.

Уменьшение показателя на 4,5 п. п. связано с сокращением производства за этот период на 3,7%, до 150,6 тыс. тонн, а также с ростом импорта на ощутимые 26%, до 45,6 тыс. тонн.

В итоге объём экспорта (с учётом реэкспорта) уменьшился на 9,6%, до 46 тыс. тонн, а реализация продукции на внутреннем рынке составила 150,2 тыс. тонн — на 6% больше, чем годом ранее.