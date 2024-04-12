В фонд «Қазақстан халқына» поступило 1,85 млрд тенге

Паводки
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Сбор средств для пострадавших от паводков продолжится до 30  апреля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на фонд

Фото: Kazpravda.kz

«ОФ «Қазақстан халқына» благодарит  компании,  организации  и частные  лица, всех, кто поддерживает  инициативу главы государства по оказанию помощи пострадавшим от наводнения. По состоянию  на 12  апреля 2024 года сумма  добровольных пожертвований составляет 1,85 млрд тенге. Все средства,  поступившие  на счета фонда, будут направлены на  строительство  домов, разрушенных стихией», - говорится в пресс-релизе.

Сбор средств для пострадавших продолжится до 30  апреля.

Отметим, ранее попечительский совет фонда утвердил решение о выделении 10 млрд тенге на строительство домов в сельской местности.

Посмотреть список компаний и суммы можно здесь.

Напомним, ранее вице-премьер Канат Бозумбаев рассказал, что фонд «Қазақстан халқына» уже готов начать строить 400-500 домов для пострадавших жителей. 

#паводки #фонд «Қазақстан халқына» #сбор денег

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