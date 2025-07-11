В галерее искусств Нas Sanat проходит выставка «Ритм времени»

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Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

Автор представленных работ – известный художник Ахмет Ахат.

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На вернисаже заместитель директора Национального музея РК Акмарал Ибраи­мова зачитала поздравительное письмо министра культуры и информации Аиды Балаевой. В нем, в частности, отмечено, что Ахмет Ахат внес неоценимый вклад в сохранение культурного наследия казахского народа, возрождение его духа и развитие национальной культуры.

«Искренне поздравляю Вас с открытием выставки, приуроченной к Вашему юбилею и 30-летию Ассамблеи народа Казахстана. Благодаря Вашей работе, глубокому пониманию Востока культурное наследие и древнюю философию казахского народа хорошо знают во всем мире», – говорится в письме.

По словам директора и основателя галереи Жаннат Енсебаевой, значительную роль в становлении Ахмета Ахата как художника сыграл его школьный учитель рисования Авак­ри Шамси, сосланный в Казахстан в период сталинских репрессий. Благодаря его поддерж­ке и наставничеству Ахмет Ахат поступил на художественно-графическое отделение Казахского педагогического института им. Абая. В 1990 году он окончил аспирантуру в Институте востоковедения Академии наук РК. Художник награжден Золотой медалью на биеннале в Ташкенте (1995), почетной грамотой Ассамблеи народа Казахстана (2016), медалью «Таранды Великого Эля» Академии художеств РК (2024), рядом других наград.

Ахмет Ахат посвятил свою жизнь искусству и изучению тюркской культуры. Свою задачу он видит в том, чтобы показать через искусство духовную связь прошлого и настоящего. Поэтому так выразительны его картины «Культегин», «Дома Востока», «На страже прошлого», «Ходжа Ахмет Ясауи», «Знаменосец», где художник размышляет о судьбах людей, об истории древних городов и поселений на Великом шелковом пути.

– Новые произведения Ахмета Ахата обладают особой притягательностью, они зас­тавляют вспоминать, думать, восхищаться. Стиль мастера отличается яркой красочной палитрой, пластическим разнообразием и изысканностью, сложностью фактуры и многозначностью представленных образов, – отмечает Жаннат Енсебаева.

Важнейшими элементами живописных произведений стали петроглифы Тамгалы, в которых художника привлекает особая пластика, лаконичность, выразительность форм. Петроглифы символизируют духов предков, оберегающих человека на протяжении его жизни.

Работы Ахмета Ахата выставлялись в аукционном доме Christie’s в Лондоне, они хранятся в Государственном музее искусств им. А. Кастеева, Государственном музее искусств народов Востока (Москва), в резиденции «Акорда», в галереях и частных коллекциях многих стран.

#выставка #Ахмет Ахат #Ритм времени

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