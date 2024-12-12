В галерее «Улар» проходит выставка работ Рысбека Искакова

– В 90-е годы мне довелось жить и работать в Париже. Там я написал серию «Виды Парижа», работал на галерею Натальи Бондаревой. В свободное время бегал по музеям – Лувр, Musée d’Orsay... Смотрел и впитывал все – от шедевров классичес­кой живописи до работ современных художников. Наверное, поэтому в моих работах преобладает стиль натурально-реалистичес­кий, с нотками романтизма. Безусловно, на мое творчество оказали влияние такие великие мастера, как Коровин, Суриков, Васильев. Ну и, конечно же, мои преподаватели, – рассказывает Рысбек Искаков.

На выставке работ, навеянных парижской тематикой, оказалось совсем немного. «Дама в черной шляпе» и «Двое под зонтом» заметно выделялись на фоне других картин как по технике исполнения, так и по цветовой палитре.

А вот картины, посвященные культуре и обычаям казахского народа, наполнены буйством красок, что свойственно художникам из южных регионов. Особо хочется отметить работы, выполненные мастихином. Так, «Морозное утро» словно передает причудливый снежный узор на самом полотне, отчего грива белого коня, как бы разлетаясь тонкими иглами стужи во все стороны, вынуждает зрителя съежиться от предвкушения прихода холодов. Художник изображает обряды, народные праздники, быт и кочевой уклад жизни так, что посетитель выставки буквально слышит звуки домбры и ощущает тепло казахского шанырака. Каждая деталь на его полотнах имеет значение и передает уважение автора к истории своего народа.

Творчество Рысбека Искакова – это не только эстетическое наслаждение, но и возможность задуматься о глубоких связях между человеком, природой и культурой. Его работы напоминают, как важно ценить и сохранять то, что делает нас уникальными – нашу природу, традиции и идентичность.