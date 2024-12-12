В галерее «Улар» проходит выставка работ Рысбека Искакова
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Виктория Вовк, Алматы
Живопись – это язык, на котором художник рассказывает о своем мире. Для Рысбека Искакова этот мир – богатая природа и самобытная культура его родины. Его работы – это не просто картины, а глубокие размышления о связи человека с окружающей средой и наследием предков. Выставка – а в экспозиции более 40 работ – это погружение в атмосферу Казахстана. Художник словно заставляет зрителей почувствовать дух казахской земли. В его картинах степь оживает: ветер шумит травами, а величественные горы манят своей недосягаемостью.