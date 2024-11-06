В Госкорпорации ответили на опасения казахстанцев по поводу передачи ЦОНов частникам

В Правительстве для граждан заверили, что партнеров будут выбирать надежных, которые вызывают доверие у населения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстанцев возмутила новость о том, что центры обслуживания населения готовят к приватизации. По этому вопросу НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» провело пресс-конференцию, на которой представители организации заверили, что партнерами Госкорпорации смогут стать только надежные, проверенные и клиентоориентированные субъекты предпринимательства, сообщает Kazpravda.kz

Также было отмечено, что у партнеров не будет возможности доступа к персональным данным без согласия клиента. Таким образом, информация об услугополучателе будет доступна только в момент оформления заявки.

Как разъяснили на брифинге, на сегодня в ЦОНах процесс получения доступа к персональным данным осуществляется двумя способами - либо с помощью биометрической идентификации, либо через сервис Контроля доступа к персональным данным (КДП). Они позволяют защитить информацию от несанкционированного доступа или их распространения.

К слову, КДП предполагает получение SMS с номера 1414, на который услугополучателю необходимо ответить согласием. Доступ к данным предоставляется только в пределах запрашиваемой услуги. При этом, если же в этот момент человек не получает никакую услугу, то необходимо на сообщение ответить отказом. Без согласия услугополучателя доступ к информации невозможен. Такой же механизм работы будет предусмотрен и для партнеров.

«На сегодня поступило более 150 заявок на партнерство. Больше всего свою заинтересованность показали субъекты предпринимательства из Алматы, Астаны и Алматинской области. Все они будут проходить тщательный отбор. Сотрудничество рассматриваем с банками второго уровня, с крупными компаниями и так далее. Прежде всего, ориентир направлен на надежных партнеров, которые вызывают доверие у населения», - подчеркнул председатель правления Арман Кенжегалиев.

Он добавил, что привычные для населения ЦОНы также будут осуществлять прием граждан в обычном режиме. Для услугополучателей – это лишь вопрос выбора.

Ранее депутат Мажилиса Екатерина Смышляева раскритиковала решение о передаче ЦОНов частникам.