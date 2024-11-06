Мажилисвумен раскритиковала решение о передаче ЦОНов частникам

На днях казахстанское общество всколыхнула новость о том, что центры обслуживания населения готовят к приватизации, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В своем депутатском запросе депутат Мажилиса Екатерина Смышляева отметила, что к необъяснимым решениям по приватизации стратегических объектов все уже привыкли, поэтому сомнений эта информация не вызвала, а вызвала справедливое возмущение граждан, в том числе экспертов в сфере защиты персональных данных.

При этом такие действия, якобы, предусмотрены новеллами законодательства.

«Закон о деятельности государственной корпорации действительно был принят в начале года. При этом, законом, напротив, были введены требования к партнерским организациям в части процесса приема и выдачи документов, защиты даных и особенностям аутентификации услугополучателей. Это было сделано для того, чтобы упорядочить работу более 20 действующих на тот момент частных организаций и целого рынка нерегулируемых и бесконтрольных «помогаек». Они работали без требований и правил, в рамках пилотных проектов или в тени», – считает она.

По словам мажилисвумен, для этого государственная услуга была формально разделена на две части – это сервис по выдаче и приему документов и непосредственно сама услуга. Такой подход позволил четко ограничить участие частных организаций в процедурах, касающихся работы с большими массивами данных, в том числе персональных.

«Закон, по сути, сделал передачу государственных функций в рынок невозможной, поскольку для партнеров речь идет только о приеме и выдаче результатов. Есть хорошая пословица «Аз сөйле, көп істе». Вместо того, чтобы делать громкие провокационные заявления о приватизации, госкорпорации необходимо активизировать работу по решению текущих проблем и реализации законодательных новелл. Число помогаек вокруг ЦОНов не уменьшилось, более того они институализировались в консалтинговые фирмы. По-прежнему сельчане ездят получать госуслуги за десятки километров. Есть вопросы к обеспечению безопасности персональных данных», – прокомментировала Екатерина Смышляева.

Также депутат заявила, что в связи с вышеизложенным, исключительно в рамках действующего законодательства важно обратить особое внимание на следующие моменты:

– провести ревизию работающих партнеров на предмет соблюдения новых требований закона к партнерским организациям,

– не допускать передачи функций бэкофисов, а тем более приватизацию инфраструктуры государственной корпорации в частные руки,

– усилить работу по упорядочиванию деятельности «помогаек», которые по-прежнему концентрируются вокруг ЦОНов,

– развивать партнерскую сеть без ущерба и сокращения действующих ЦОНов. При этом сконцентрироваться на решении задачи по обеспечению пунктами приема и выдачи документов сельских населенных пунктов, где нет инфраструктуры ЦОНов, а не увлекаться коммерческими проектами в мегаполисах.

– в подзаконных актах усилить требования и ответственность партнерских организаций в части защиты персональных данных,

– обеспечить использование сервисов контроля доступа, взятие согласия на обработку и государственный контроль защиты персональных данных. На местах такой контроль, согласно недавним изменениям в законодательстве, могут осуществлять и местные исполнительные органы.

Екатерина Смышляева добавила, что во избежание появления новых мошеннических схем, связанных с лжепартнерами ЦОНов, информацию об официально заключенных соглашениях и партнерских офисах нужно сделать максимально публичной и доступной для граждан и проводить соответствующую разъяснительную работу.

Со своей стороны фракция будет держать на контроле правоприменение норм закона о работе государственной корпорации в части ее верного и безопасного применения.