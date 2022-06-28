Общество
В гости к Баян-Сулу и Козы-Корпешу
Андрей Кратенко

У каждого журналиста были командировки, о которых они часто вспоминают, рассказывают друзьям и знакомым. В моей творческой биографии случилась знаковая поездка – к мазару Баян-Сулу и Козы-Корпеша.

Не каждому улыбалась удача, чтобы увидеть его. Как не каждому везет встретить свою любовь. Такую, чтобы на всю жизнь. Шокан Уалиханов проехал сотни километров, но так и не прикоснулся к вечным камням мазара. Речка Аягоз в тот год была столь полноводная, что путешественник не рискнул перебраться с левого берега на правый. Издали поглядел на памятник и уехал...

В год, когда мы отправились в Аягоз, весна была ранняя, зима малоснежная, значит, предположили мы, большой воды не будет и можно будет перейти речку вброд. В общем, отправились в путь. Давно хотелось поглядеть на мазар. Потрогать его камни. Загадать желание.

В Аягозе нам сообщили о высокой рождаемости в районе. Даже в самые кризисные периоды она здесь в два раза превышала смертность. Чем объяснить этот феномен? Возможно, что любовь Козы-Корпеша и Баян-Сулу до сих пор вдохновляет влюбленных.

От Аягоза 40 км по трассе до поворота на станцию Тансык, потом еще 60 км по проселку до поселка Тарлаулы, откуда уже виден стоя­щий на возвышенности мазар. Он отчетливо выделялся на фоне закатного неба. Но сразу подъехать к нему нам не удалось – путь преградила река. Без разведки соваться в Аягоз даже на «Ниве» было рискованно. Мы оказались в положении Шокана Уалиханова. Как говорится, близок локоть, а не укусишь. Моста через Аягоз тогда еще не было. Можно рискнуть перейти речку вброд, но сделать это лучше всего утром, когда уровень воды самый низкий.

Переночевали в палатке на берегу, а утром омыли ноги в ледяных водах Аягозе и вскоре оказались на правом берегу.

Чем ближе был приют степных Ромео и Джульетты, тем чаще билось сердце. Не верилось, что именно здесь завершилась история великой любви, сказание о которой передается из уст в уста на протяжении многих веков.

Каменистая дорога поднимается вверх и приводит к мазару. Входим внутрь. В полумраке выделяются белые надгробья. На каждом – по горстке камешков. Замечаю пуговицу над изголовьем Баян, которую, скорее всего, здесь оставила юная невеста. Тайком оторвала от подвенечного платья и, загадав желание, положила на каменный выступ.

Лучи утреннего солнца пробивались внутрь склепа. Со всех сторон, с юга и севера, с востока и запада, к мазару влюбленных стекаются десятки проселочных дорог. А он стоит на вершине холма, точно центр вселенной. Как ось мира. Колыбель жизни…

Существует много вариантов эпоса о Баян-Сулу и Козы-Корпеше. На Алтае один, в Башкирии – второй, у таджиков и туркменов – третий. Аягозский сюжет нам пересказал бывший специалист Тарлаулинского сельского округа Кажигумар Жумыкбаев. Он утверж­дал, что этот вариант наиболее близок к изначальному тексту.

– Ведь у нас сохранились названия тех мест, которые упоминаются в легенде, – говорил Кажигумар Каримович. – Аулы носят имена сестер Баян-Сулу. Есть колодец, выкопанный Кодаром. Существует место, где Кодар подкараулил и убил соперника. Камни для мазара брали с горы Арганаты.

Кажигумар впервые услышал эту историю любви в семилетнем возрасте, когда телевизора еще не было, а дети жадно внимали аксакалу Оразалы.

– Мы слушали его, раскрыв рты, – вспоминал Кажигумар. – Наперед знаешь, чем все кончится, а все равно волнуешься и ждешь концовку с замиранием сердца и надеждой: а вдруг сегодня он расскажет иначе, вдруг Баян и Козы останутся живы? Навсегда у меня сохранился образ седобородого старика в белой чалме, с домброй в руках, который вдохновенно пел нам о любви Баян и Козы при свете тусклой керосиновой лампы.

В Тарлаулы мы услышали также историю женщины, которая очень хотела, но не могла зачать ребенка. И только после того как помолилась в мазаре, родила девочку. Какое имя дала? Конечно, Баян.

В здешних аулах многие дети носят имена Баян-Сулу и Козы-Корпеш. Мы побывали в тарлау­линской школе и видели этих чудесных детей. Открытые лица, приветливые улыбки.

– Наше счастье в том, что сегодня есть свобода выбора, – уверен Кажигумар. – Ты можешь полюбить и связать свою жизнь с кем угодно. Хотя каждый мечтает о той силе и чистоте любви, которую испытали Баян-Сулу и Козы-Корпеш.

Покидая Тарлаулы, мы еще раз оглянулись на мазар. Он весь сложен из сланцевых плит, которые связаны между собой глиняным раствором. Как же он устоял здесь, на семи ветрах, за многие сотни лет? Что за таинственная сила скрепляет его камни? Может быть, любовь…

Вот из-за таких историй и командировок, связанных с ними, я люблю журналистскую профессию, которой служу уже 40 лет.

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