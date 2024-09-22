В «Хезболле» определились с преемниками убитого командира

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Али Караки и Талал Хамия – члены Совета джихада, главной командной структуры, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Фото: Marwan Naamani/picture alliance via Getty Images

Высокопоставленные командиры боевого крыла ливанской группировки "Хезболла" Али Караки и Талал Хамия возьмут на себя функции, которые выполнял убитый накануне в ходе израильского удара командир элитного подразделения "Радван" Ибрагим Акиль, сообщают в субботу ближневосточные СМИ.

По их данным, Караки и Хамия - члены Совета джихада, главной командной структуры "Хезболлы". Караки возглавляет "южное командование", отвечающее, в частности, за обстрелы Израиля из южных районов Ливана. Хамия, в свою очередь, командует спецподразделением, занимающимся операциями за пределами "Ливана".

Акиль до своей гибели отвечал не только за "Радван". Так, Al Jazeera называет его вторым по значимости командиром всего боевого крыла "Хезболлы".

Акиль погиб в пятницу в ходе израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута. По данным ливанского Минздрава, в ходе удара погиб 31 человек, в том числе трое детей и семь женщин.

По данным "Хезболлы", среди погибших, помимо Акиля, значится другой высокопоставленный командир "Хезболлы" Ахмед Вахаби. Он отвечал за подготовку бойцов этой группировки.

#Израиль #Ливан #Хезболла #командир

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