В хищении 530 млн тенге подозревают бухгалтеров отдела образования в Туркестанской области

Происшествия, Образование
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Прокуратурой региона начато досудебное расследование в отношении бухгалтеров отдела образования Жетысайского района, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе следствия установлено, что бухгалтеры учреждения в период с 2021 по 2023 годы путем изменения анкетных данных сотрудников школы, занимались хищением госсредств, выделяемых на заработную плату. Они действовали совместно по сговору.

На сегодняшний день сумма причиненного ущерба составила 530 млн тенге.

– Управлением досудебного расследования прокуратуры области 3 подозреваемых лиц водворены в изолятор временного содержания. В последующем с санкции суда они арестованы на два месяца. Проводятся следственные действия, направленные на установление причастности других лиц к данному преступлению. Иная информация не подлежит разглашению в соответствии с требованиями ст.201 УПК, – говорится в сообщении. 

 

#расследование #хищение #зарплата #госсредства #отдел образования #бухгалтерия

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