В хищении 530 млн тенге подозревают бухгалтеров отдела образования в Туркестанской области

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В ходе следствия установлено, что бухгалтеры учреждения в период с 2021 по 2023 годы путем изменения анкетных данных сотрудников школы, занимались хищением госсредств, выделяемых на заработную плату. Они действовали совместно по сговору.

На сегодняшний день сумма причиненного ущерба составила 530 млн тенге.