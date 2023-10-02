В хищении более 1 млрд тенге подозревают чиновников Шымкента

Деньги они потратили на покупку элитного жилья в Астане.

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Руководство коммунального предприятия в Шымкенте подозревается в хищении более 1 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Дело в отношении должностных лиц акимата и государственного коммунального предприятия Шымкента по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере расследуется департаментом АФМ по городу Шымкент.

По данным ведомства, в совершении преступления подозревается руководство городского коммунального предприятия, которое в группе лиц с подконтрольными субподрядчиками и сотрудниками акимата г. Шымкент, путем завышения стоимости работ и товаров совершили хищение 1,1 млрд тенге, выделенных на ремонт тепловых сетей и линий электропередач.

Подозреваемые арестованы с санкции суда.

"На незаконно добытые деньги сотрудники акимата приобрели недвижимость в элитных жилищных комплексах столицы на сумму более 150 млн тенге. Все имущество арестовано с санкции следственного суда. Досудебное расследование продолжается", - добавили в АФМ.