Информацию о количестве человек на борту лайнера уточняет индийская полиция

Кадр из видео ZTB NEWS

Самолет авиакомпании Air India разбился недалеко от аэропорта города Ахмедабад на западе Индии. Об этом сообщил индийский телеканал News18, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

По его данным, лайнер должен был лететь в Лондон, но потерпел крушение вскоре после взлета недалеко от аэропорта Ахмедабада.

Над местом крушения поднимается густой дым. По предварительной информации, самолет упал недалеко от района Меганинагар.

- Рейс AI171, выполнявший рейс Ахмадабад – Лондон, попал в авиаинцидент. Мы выясняем подробности и поделимся дальнейшей информацией в ближайшее время, – говорится в срочном сообщении авиакомпания Air India.

Информацию о количестве человек на борту Boeing 787 Dreamliner уточняет индийская полиция. Лайнер после взлета рухнул на жилой район, отмечает 24.KZ