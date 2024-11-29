В Индонезии семиметровый питон проглотил фермера

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Трагедия произошла в регионе Северный Луву Ридженси, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Индонезийский фермер и отец троих детей 30-летний Пеко собирал сок для приготовления тростникового сахара, когда гигантская змея обвилась вокруг его тела и проглотила его вскоре после наступления сумерек, сообщает британская газета Daily Mail.

Обеспокоенный отсутствием Пеко, его родственник отправился на его поиски, но вернулся домой. Затем он заметил змею с набитым животом и поспешил за помощью. На фотографиях видно, как жители деревни пришли, чтобы вскрыть змее брюхо незадолго до полуночи.

"Мы все время шутили, что однажды ночью нас может съесть змея. Это опасность, о которой все знают. Я не могу объяснить, как мой брат попался на это. Он был очень опытным", - сказал родственник погибшего.

Позже полиция подтвердила, что Пеко был внутри питона и умер от удушья.

Ранее газета The New York Post сообщила о том, что американка столкнулась с трехметровым питоном, когда открывала раздвижные ворота гаража в ее доме. Питон уполз в соседний лесочек. По словам пожилой женщины, это не первый раз, когда змея появляется возле ее дома и ведет себя дружелюбно.