В ходе встречи, как сообщает официальный сайт Министерства обороны РК, стороны обсудили перспективные направления партнерства, уделив особое внимание вопросам подготовки специалистов в сфере кибербезопасности, реализации совместных научно-исследовательских проектов, а также внедрения современных технологий для защиты информационных систем. Активное сотрудничество государства и отечественного ИТ-сектора позволит усилить потенциал Вооруженных сил в области киберзащиты, создать условия для развития национальных компетенций и технологических решений.

Подписание меморандумов c АО «Государственная техническая служба», ОЮЛ «Центр анализа и расследования кибератак», ТОО «Seven hills of Kazakhstan», «MSSP.GL» и «RTEAM» закрепило намерение сторон выстроить долгосрочное партнерство, направленное на развитие инноваций и обеспечение устойчивой защиты кибербезопасности.