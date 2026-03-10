В Иране прошла церемония присяги новому верховному лидеру

В мире
184
Айман Аманжолова
корреспондент

Им стал аятолла Моджтаб Хаменеи, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

 

© AP Photo/ Vahid Salemi

В Тегеране состоялась торжественная церемония присяги новому верховному лидеру Ирана — аятолле Моджтабе Хаменеи. Он занял пост после смерти своего отца Али Хаменеи 28 февраля при ударе Израиля и США по его резиденции. Трансляцию с мероприятия ведут иранские СМИ, в том числе IRIB.

Десятки тысяч людей собрались на площади Энкалаб в Тегеране. По данным корреспондента IRIB, толпа собирается на площади и прилегающих улицах с 15:00 по местному времени. Шествия проходят и в других городах Ирана — Куме, Бабольсере, Джуйбаре, Рабат-Кариме, Мешхеде и других.

Агентство ISNA публикует кадры с митинга на площади Энкалаб, где люди скандируют лозунги под звуки работы ПВО: «Мы будем бороться, мы уйдем, мы не примем унижение».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в первый день совместной операции США и Израиля против исламской республики. Ночью 9 марта стало известно об избрании 56-летнего Моджтабы Хаменеи на пост нового верховного лидера.

Моджтаба Хаменеи — шиитский священнослужитель. Он известен тесными связями с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), писала The New York Times. По словам источников газеты, после гибели Али Хаменеи КСИР настаивал на назначении его сына.

 

#Иран #лидер #присяга

