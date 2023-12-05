В Италии нашли утерянную полвека назад картину Боттичелли

Культура, В мире
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Утерянную картину Боттичелли стоимостью в миллионы евро нашли в доме в Неаполе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

Фото: papik.pro

Картина мастера итальянского возрождения Сандро Боттичелли, считавшаяся утерянной с 1980-х годов, была найдена в доме на юге Италии. Об этом сообщает CNN.

По данным Отдела охраны культурного наследия карабинеров Неаполя, картина, изображающая Деву Марию и младенца Христа была обнаружена в семейном доме в городе Граньяно, недалеко от Неаполя. Примерная стоимость творения художника, чьими самыми известными работами считаются «Рождение Венеры» и «Примавера», оценивается итальянскими властями в 100 миллионов евро. Картина была написана по заказу Римско-католической церкви в 1470 году.

Работа размером 58 на 80 сантиметров, написанная темперой на дереве, висела в церкви Санта-Мария-ла-Карита в пригороде Неаполя с начала 1900-х годов. Туда ее передали после того, как церковь, для которой картина была создана, сгорела.

Когда землетрясение повредило церковь Санта-Мария-ла-Карита в 1982 году, приход передал картину на хранение местной семье Сомма. Передача была официальной, и в архивах имеются документы, подтверждающие этот факт. В течение первых нескольких лет после того, как семье доверили картину, местные власти проверяли ее состояние и помогали ухаживать за ней. Однако в 1990-х проверки почему-то прекратились, и картина попала в список пропавших произведений искусства.

Картину нашли после изучения архивных документов и при содействии мэра Граньяно, который знал о картине Боттичелли в доме Сомма. Он выступил посредником в ее возвращении.

«Это произведение, совершенно неизвестное публике, теперь будет снова выставлено в музее благодаря вмешательству государства. Мы действовали в административном порядке, не прибегая к помощи прокуратуры или аресту, в том числе благодаря посредничеству мэра», — сообщил командующий Массимилиано Кроче во время презентации находки. При этом официально семья Сомма останется хранителем картины.

Картине потребуется длительная реставрация: на ней повреждена краска и есть царапины. Считается, что это одна из последних картин мастера. После реставрационных работ полотно будет выставлено в одном из национальных музеев Неаполя.

Ранее семья из Испании обнаружила, что картина, которая принадлежала ей много десятилетий, является неизвестной работой легендарного фламандского художника XVII века Антониса Ван Дейка. Полотно «Представление Младенца Иисуса святой Варваре» висело в гостиной семейства из андалусского города Хаэн.

#Италия #музей #картина #Евро #Неаполь #Боттичелли

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