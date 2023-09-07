Куда экспортируются казахстанские арбузы и дыни

Экономика
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Казахстанские арбузы и дыни уже давно пользуются популярностью на рынках стран СНГ и активно экспортируются в Европу, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КГД.  

Фото: Kazpravda.kz

По данным комитета, за 7 месяцев 2023 года в Казахстан импортировано 43,5 тысячи тонн арбузов и дынь на 8 911,1 тысячи долларов США: из Узбекистана – 34 тысячи тонн, из Ирана – 3,1 тысячи тонн, из Таджикистана – 421,5 тонны.

За это время из нашей страны экспортировано 2,9 тысячи тонн этих бахчевых культур на 959,6 тысячи долларов в такие страны, как Монголия (940,8 тонны), Латвия (574,2 тонны), Украина (716 тонн), Германия (252,3 тонны), Польша (271,3 тонны), Эстония (115,2 тонны) и другие.

В сравнении с 7 месяцами прошлого года наблюдается рост экспорта на 1,8 тысячи тонн.

 

 

#СНГ #КГД #экспорт #импорт #Европа #бахчевые

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