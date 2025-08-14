В Карабахском университете стартовала VII Тюркологическая летняя школа

Образование,Наука
92
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

11 августа 2025 года в Карабахском университете города Ханкенди (Азербайджан) состоялась церемония открытия VII Тюркологической летней школы тюркских государств, организованной по инициативе Тюркской Академии, в сотрудничестве с Карабахским университетом, Академией Наук Турции (TÜBA) и Министерством науки и образования Азербайджанской Республики.

В церемонии приняли участие президент Тюркской Академии Шаин Мустафаев, ректор Карабахского университета Шаин Байрамов и президент Турецкой академии наук Музаффер Шекер, а также представители научного и образовательного сообщества.

Летняя школа, проходящая с 11 по 17 августа 2025 года в Карабахском Университета, призвана укрепить академический потенциал молодых ученых в области тюркологии, содействовать обмену знаниями и опытом между представителями различных стран, а также создать условия для освоения современных научных подходов и прикладных методов исследования.

В программе Летней школы участвуют 30 докторов и пост докторантов в возрасте до 35 лет из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Турции, Турецкой Республики Северного Кипра, Ирана, Монголии и Северной Македонии, проходящих обучение под руководством ученых и специалистов из Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

В течение недели, развивая ключевые компетенции в подготовке научных публикаций, проведении презентаций и эффективном использовании исследовательских грантов, участники изучат темы, связанные с историей тюркских государств, археологией тюркского мира, взаимоотношениями тюркских народов, историей искусства и философской мысли, а также с тюркскими диалектами и литературами.

Выступая на церемонии, глава Тюркской Академии Шаин Мустафаев подчеркнул историческое и духовное значение Карабаха и отметил, что Академия продолжает работу по сохранению и развитию научного и культурного наследия тюркского мира. Он также подчеркнул, что Летняя тюркологическая школа является не только площадкой для обмена знаниями, но и важным инструментом укрепления дружеских связей между молодыми учеными и пожелал участникам успехов в их начинаниях.

Помимо лекций и семинаров, участники смогут посетить музыкальные и художественные мероприятия, а также отправиться в Ханкенди и город Шуша, где получат возможность непосредственно познакомиться с историческим и культурным наследием региона.

#университет #Азербайджан #Карабах #Ханкенди

Популярное

Все
В режиме открытого неба
Оставили без квартир и денег
Школа имени Абая готовится к новоселью
Убирают хлеб, заготавливают корма
В Астане соберутся библиотекари со всего мира
Стартовали республиканские командно-штабные учения «Қалқан-2025»
Растет спрос на газ
Качество и сроки выполнения работ под строгим контролем
Оступившимся помогает служба пробации
Где родился Конек-Горбунок
Отходы дешевле купить... за границей
Агрохимия на страже урожайности
Юридические консультанты: от семейных споров до судебных тяжб
Всегда на связи!
Колокольная симфония
Попались, красавчики!
Знак уважения молодым талантам
Главный принцип – человекоцентричность
Зерновики впервые вырастили свеклу
Более 5 тыс. человек покинули свои дома из-за пожаров в Испании
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Незаконные постройки снесут в Уральске
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
Всеобщее декларирование в Казахстане: кого оно касается и что изменилось?
День строителя
Джей Ло в Алматы: что важно знать перед концертом
Этнический казах из Франции представил в Париже парфюм Kiz Jibek
Министр проверил обеспечение аграриев поливной водой
Акчулаков доложил Президенту о работе и планах Ассоциации инвесторов
На побережье Алаколя появится оздоровительный комплекс
Путин рассказал Токаеву об итогах беседы со спецпосланником Президента США
Пять бронзовых медалей завоевали казахстанки на молодежном ЧА по боксу
Продолжается активная борьба с кибермошенничеством
Участников свадебного кортежа наказали в Туркестанской области
Шаг в развитии местной экономики
Опубликованы имена обладателей государственных образовательных грантов
Новый Налоговый кодекс: как государство снижает административную нагрузку на бизнес
В Караганде подорожает проезд в автобусе
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики

Читайте также

Сталь «учат» держать удар
Подготовят специалистов-атомщиков

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]