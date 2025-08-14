11 августа 2025 года в Карабахском университете города Ханкенди (Азербайджан) состоялась церемония открытия VII Тюркологической летней школы тюркских государств, организованной по инициативе Тюркской Академии, в сотрудничестве с Карабахским университетом, Академией Наук Турции (TÜBA) и Министерством науки и образования Азербайджанской Республики.

В церемонии приняли участие президент Тюркской Академии Шаин Мустафаев, ректор Карабахского университета Шаин Байрамов и президент Турецкой академии наук Музаффер Шекер, а также представители научного и образовательного сообщества.

Летняя школа, проходящая с 11 по 17 августа 2025 года в Карабахском Университета, призвана укрепить академический потенциал молодых ученых в области тюркологии, содействовать обмену знаниями и опытом между представителями различных стран, а также создать условия для освоения современных научных подходов и прикладных методов исследования.

В программе Летней школы участвуют 30 докторов и пост докторантов в возрасте до 35 лет из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Турции, Турецкой Республики Северного Кипра, Ирана, Монголии и Северной Македонии, проходящих обучение под руководством ученых и специалистов из Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

В течение недели, развивая ключевые компетенции в подготовке научных публикаций, проведении презентаций и эффективном использовании исследовательских грантов, участники изучат темы, связанные с историей тюркских государств, археологией тюркского мира, взаимоотношениями тюркских народов, историей искусства и философской мысли, а также с тюркскими диалектами и литературами.

Выступая на церемонии, глава Тюркской Академии Шаин Мустафаев подчеркнул историческое и духовное значение Карабаха и отметил, что Академия продолжает работу по сохранению и развитию научного и культурного наследия тюркского мира. Он также подчеркнул, что Летняя тюркологическая школа является не только площадкой для обмена знаниями, но и важным инструментом укрепления дружеских связей между молодыми учеными и пожелал участникам успехов в их начинаниях.

Помимо лекций и семинаров, участники смогут посетить музыкальные и художественные мероприятия, а также отправиться в Ханкенди и город Шуша, где получат возможность непосредственно познакомиться с историческим и культурным наследием региона.