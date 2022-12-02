В Караганде представителям НПО присудили премии

В этом году обновился состав жюри, которое отбирает номинантов на премию.

Фото пресс-службы МИОР РК

Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали принял участие в республиканском мероприятии по присуждению премий представителям неправительственных организаций в Караганде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИОР РК.

Данная премия присуждается неправительственным организациям за вклад в решение социальных задач с 2017 года.

Ранее эту награду получили около 300 неправительственных организаций, сегодня победителями стали 54 НПО.

В министерстве отметили, что в этом году обновился состав жюри, которое отбирает номинантов на премию.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана объявил о новом направлении общественно-политических реформ в стране. В том числе, усиление роли институтов гражданского общества», - сказал Дархан Кыдырали.

Вместе с тем, он отметил, что министерство инициировало ряд инициатив по работе с гражданским сектором, а также трансформации проектного сотрудничества с НПО.

«Принят закон по совершенствованию механизмов финансовой поддержки неправительственных организаций. В рамках закона внедрен новый механизм государственной поддержки, совместной работы с обществом – стратегическое партнерство. Разработан механизм поддержки гражданских инициатив в сельской местности. Предложен упрощенный режим, адаптировав систему грантового финансирования под запросы сельских общественных организаций. Разработан проект закона «Об общественном контроле», - отметил глава МИОР.

По словам министра, на сегодняшний день реализуется главный стратегический документ – концепция развития гражданского общества на 2020-2030 годы, включающая новый вектор развития неправительственного сектора в стране. Принимаются меры по повышению гражданской активности через развитие волонтерской деятельности.