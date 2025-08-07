В рамках республиканской акции «Таза Қазақстан» в городе приводят в порядок ливневую канализацию. В нынешнем сезоне коммунальные службы уже очистили от грязи, листвы и мусора около 4,5 км сетей из шести запланированных. Общая протяженность ливневых стоков закрытого типа в Караганде – более 120 км. Около 19 км из них в рабочем состоянии, остальное забито или закатано в асфальт, из-за чего во время паводкового сезона и во время дождей подтапливает дороги и подвалы многоэтажек.