Председатель Верховного суда Казахстана Жакип Асанов по видеоконференцсвязи представил нового председателя Карагандинского областного суда Ердена Арипова, назначенного Указом Президента от 26 марта 2022 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу облсуда.
Представляя Е. Арипова судейскому корпусу, председатель Асанов отметил его высокий профессионализм и наличие многолетнего судейского стажа.
Аким области Женис Касымбек поблагодарил прежнего председателя областного суда Нурсерика Шарипова за весомый вклад в развитие судебной системы области и пожелал успехов вновь назначенному председателю Арипову.
Ерден Арипов родился в 1963 году в Нарынкольском районе Алма-Атинской области.
В 1986 году окончил Казахский государственный университет, по образованию – юрист.
Трудовой путь начал в 1981 году.
В 1986-1992 годы – старший консультант по нотариату отдела юстиции города Джезказган; старший консультант отдела по работе постоянных комиссий исполкома Джезказганского областного совета народных депутатов.
В 1992-2000 годы – судья суда города Жезказгана.
В 2000-2008 годы – председатель суда города Балхаша Карагандинской области.
В 2008-2010 годы – председатель суда №2 района имени Казыбек би Карагандинской области.
В 2010-2012 годы – председатель кассационной судебной коллегии суда города Алматы.
В 2012-2015 годы – председатель апелляционной судебной коллегии Карагандинского областного суда.
С 2015 года был судьей Верховного суда РК.