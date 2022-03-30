В Карагандинском областном суде новый председатель

Председатель Верховного суда Казахстана Жакип Асанов по видеоконференцсвязи представил нового председателя Карагандинского областного суда Ердена Арипова, назначенного Указом Президента от 26 марта 2022 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу облсуда.

Представляя Е. Арипова судейскому корпусу, председатель Асанов отметил его высокий профессионализм и наличие многолетнего судейского стажа.

Аким области Женис Касымбек поблагодарил прежнего председателя областного суда Нурсерика Шарипова за весомый вклад в развитие судебной системы области и пожелал успехов вновь назначенному председателю Арипову.

Ерден Арипов родился в 1963 году в Нарынкольском районе Алма-Атинской области.

В 1986 году окончил Казахский государственный университет, по образованию – юрист.

Трудовой путь начал в 1981 году.

В 1986-1992 годы – старший консультант по нотариату отдела юстиции города Джезказган; старший консультант отдела по работе постоянных комиссий исполкома Джезказганского областного совета народных депутатов.

В 1992-2000 годы – судья суда города Жезказгана.

В 2000-2008 годы – председатель суда города Балхаша Карагандинской области.

В 2008-2010 годы – председатель суда №2 района имени Казыбек би Карагандинской области.

В 2010-2012 годы – председатель кассационной судебной коллегии суда города Алматы.

В 2012-2015 годы – председатель апелляционной судебной коллегии Карагандинского областного суда.

С 2015 года был судьей Верховного суда РК.